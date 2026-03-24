Les municipalités des Émirats renforcent les interventions d’urgence face aux fortes pluies et intempéries

EMIRATS, 24 mars 2026 (WAM) -- Les autorités municipales à travers les Émirats arabes unis ont renforcé les mesures de terrain et d’intervention d’urgence pour faire face aux précipitations et aux conditions météorologiques instables, intensifiant leurs efforts pour protéger les installations publiques, maintenir la fluidité du trafic et assurer l’efficacité des systèmes de drainage des eaux pluviales.

À Al Dhafra, les équipes d’urgence de la municipalité de la région ont traité 420 cas et signalements en seulement 12 heures dans le cadre d’un plan opérationnel proactif, atteignant un taux de rétablissement de 100 %.

La municipalité a indiqué que les effets des pluies modérées à fortes qui ont touché les villes de la région avaient été entièrement pris en charge, notamment par l’enlèvement des arbres tombés et le dégagement des accumulations d’eau et de sable, contribuant ainsi à améliorer la circulation et à accroître la satisfaction de la communauté.

Elle a également réaffirmé sa capacité à faire face aux situations d’urgence grâce à la mobilisation d’équipes, d’équipements et de véhicules, ainsi qu’à la préparation et à l’efficacité des réseaux de drainage des eaux pluviales pour soutenir la performance des infrastructures et offrir un environnement sûr.

À Charjah, la municipalité de Dibba Al Hisn a commencé à mettre en œuvre ses plans de terrain en réponse aux précipitations et aux conditions météorologiques actuelles, avec des équipes spécialisées travaillant 24 heures sur 24.

Talib Abdullah Al Yahyai, Directeur de la municipalité de Dibba Al Hisn, a déclaré que les équipes avaient activé les plans d’intervention dès les premières heures de la situation météorologique et renforcé leur présence sur les routes principales afin d’assurer la fluidité du trafic et de minimiser les perturbations.

Il a ajouté que les efforts techniques avaient été intensifiés grâce à une surveillance continue des réseaux de drainage des eaux pluviales et à la vérification de leur efficacité opérationnelle, parallèlement à des inspections de terrain des installations publiques et des zones riveraines pour garantir leur sécurité.

La municipalité d’Ajman a également relevé son niveau de préparation pour répondre aux précipitations et aux conditions météorologiques, dans le cadre des efforts de précaution plus larges entrepris à l’échelle nationale.