Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent neuf drones

ABOU DHABI, 25 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont, le 25 mars 2026, intercepté neuf drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de l’agression flagrante de l’Iran, les défenses aériennes émiriennes ont engagé 357 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 815 drones.

Ces attaques ont entraîné le martyre de trois membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le décès de six personnes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne.

Au total, 166 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigéria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace, et qu’il confrontera fermement toute tentative de porter atteinte à la sécurité de l’État, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, tout en préservant ses intérêts et capacités nationaux.