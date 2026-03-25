Émirats arabes unis : des attaques iraniennes terroristes et flagrantes ont visé des infrastructures civiles essentielles

GENÈVE, 25 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont souligné que les attaques iraniennes flagrantes et terroristes, qui se poursuivent depuis 26 jours, avec plus de 2 000 missiles balistiques, missiles de croisière et drones visant des infrastructures civiles critiques, y compris des aéroports, des zones résidentielles et des sites civils à travers les Émirats arabes unis, constituent une « violation flagrante de la souveraineté de l’État et du droit international humanitaire ».

Dans une déclaration devant le Conseil des droits de l’homme mercredi, Son Excellence Jamal Al Musharakh, Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, a déclaré : « Ce à quoi nous assistons aujourd’hui n’est pas simplement une escalade militaire, mais un comportement systématique et irresponsable qui sape les fondements de l’ordre international et menace la sécurité et la stabilité régionales et internationales, en particulier lorsqu’il cible des infrastructures directement liées à la sécurité des civils, à la sécurité énergétique, à l’économie mondiale et aux chaînes d’approvisionnement internationales. »

Il a ajouté : « Rappelons également que les attaques flagrantes de l’Iran n’ont pas visé des pays avec lesquels il est en guerre, mais plutôt ses voisins — des pays qui ont à plusieurs reprises appelé et, ces derniers mois, déployé des efforts intensifs pour éviter cette escalade, sur la base de leur conviction ferme que les solutions militaires engendrent des crises et des conséquences graves pour la région. »

Il a déclaré que l’Iran se trouve désormais isolé de ses voisins et de la communauté internationale, en défi flagrant de la Charte des Nations Unies, et dans une tentative désespérée de déstabiliser l’ordre international par des aventures irresponsables visant à imposer son hégémonie. « De plus, nous constatons que l’Iran cherche à justifier ses attaques injustifiées et totalement irresponsables en les qualifiant de ‘frappes de représailles’. »

À cet égard, Son Excellence Al Musharakh a affirmé le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toute justification ou prétexte avancé par l’Iran pour expliquer ces attaques lâches, tout en ignorant la position claire des Émirats arabes unis, qui ont affirmé qu’ils n’autoriseraient pas l’utilisation de leur territoire dans toute opération militaire contre l’Iran.

« Ce qui ne peut être ignoré dans ce contexte, c’est la contradiction flagrante entre les discours infondés de l’Iran sur le bon voisinage et ses actions sur le terrain, y compris sa justification du ciblage de civils, d’infrastructures et de sites civils — parmi lesquels des aéroports, des ports, des installations pétrolières, des sites touristiques, des installations critiques, des centrales électriques et des bâtiments résidentiels.

Les Émirats arabes unis ont perdu trois membres de leurs forces armées, tandis que six civils ont été tués et 166 autres, de 29 nationalités différentes, ont été blessés lors de ces attaques terroristes », a-t-il poursuivi.

En outre, il a déclaré que les répercussions de ces attaques brutales s’étendent au-delà de la région, car leur persistance menace la navigation dans des voies navigables clés, y compris le détroit d’Hormuz, sape la stabilité des marchés énergétiques et des chaînes d’approvisionnement mondiales, et exacerbe les pressions économiques et sociales, affectant directement les droits à la sécurité et au développement de tous les peuples du monde.

Son Excellence Al Musharakh a ajouté : « Nous avons assisté au Conseil de sécurité des Nations Unies à l’adoption de la résolution historique 2817, qui condamne dans les termes les plus forts les attaques flagrantes de l’Iran contre les Émirats arabes unis, les autres États du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et le Royaume hachémite de Jordanie.

La résolution a été coparrainée par 136 États membres de l’ONU et envoie un message clair et unifié selon lequel la communauté internationale ne tolérera pas les attaques contre la souveraineté des États ni le ciblage délibéré de civils et d’infrastructures critiques. »

De plus, l’adoption de la résolution par le Conseil de l’Organisation maritime internationale — coparrainée par plus de 115 États membres, le plus grand nombre de parrains de l’histoire de l’OMI — condamne fermement les menaces et attaques iraniennes contre les navires, ainsi que la fermeture du détroit d’Hormuz par l’Iran.

« Dans ce contexte, nous appelons aujourd’hui le Conseil des droits de l’homme à prendre une mesure décisive pour condamner les violations des droits de l’homme résultant des attaques illégales de l’Iran contre des pays qui sont des piliers et des partenaires pour la paix dans la région », a-t-il souligné.

Son Excellence Al Musharakh a déclaré : « Permettez-moi de rappeler à tout ennemi du modèle émirien que mon pays, depuis sa fondation, s’est construit sur le bon voisinage et la construction de ponts, guidé par la vision d’une direction qui croit en une vie digne, la tolérance, la coexistence et le rejet de la haine. Ce modèle repose également sur des stratégies économiques prospectives et bien établies et sur l’ouverture au monde à travers la construction de partenariats internationaux durables, qui ont fait de l’économie des Émirats arabes unis l’une des plus performantes et adaptables au monde. »

« Plus important encore, notre modèle repose sur des fondations inébranlables et une détermination sans faille à réaliser le développement et la prospérité. Nous réaffirmons que les Émirats arabes unis conservent leur plein droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté, leur sécurité nationale et leur intégrité territoriale conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, et pour assurer la sécurité de leurs citoyens, résidents — issus de 200 nationalités — et visiteurs, sur la base de leur droit à la légitime défense conformément au droit international. »

Il a conclu en déclarant : « Depuis cette tribune, nous soulignons que les attaques flagrantes de l’Iran ont démontré la force de nos institutions, la résilience de notre système national, l’unité de notre société et la détermination de notre peuple. »