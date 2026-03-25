Les Émirats arabes unis présideront la 38e Conférence régionale de la FAO et accueilleront une réunion ministérielle le 21 avril

DUBAÏ, 25 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis présideront la 38e session de la Conférence régionale pour le Proche-Orient de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (NERC38), accueillant la réunion ministérielle le 21 avril à Al Ain.

L’événement, organisé parallèlement à la deuxième édition de la Conférence et Exposition de l’Agriculture des Émirats, met en avant le rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans la promotion de systèmes agricoles et alimentaires durables à travers la région.

L’annonce a été faite lors de la réunion préparatoire des hauts responsables, une étape clé pour établir les bases techniques et politiques, discuter des défis et formuler des recommandations qui seront adoptées lors de la réunion ministérielle. La conférence se tient sous le thème « Innover pour transformer les systèmes agroalimentaires » et vise à aligner les priorités régionales et à renforcer la coopération au cours des deux prochaines années.

Mohammed Saeed Al Nuaimi, Sous-secrétaire du Ministère du Changement climatique et de l’Environnement, a présidé la réunion préparatoire, qui a réuni plus de 200 représentants de pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord.

Les discussions ont porté sur le renforcement des chaînes d’approvisionnement, la diversification des sources alimentaires, l’amélioration de la logistique et l’exploitation de solutions innovantes pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes.

Al Nuaimi a déclaré que la région fait face à des défis sans précédent affectant les chaînes d’approvisionnement alimentaire, notamment le changement climatique, la rareté de l’eau et les limitations des terres, aggravés par les développements géopolitiques actuels qui nécessitent des réponses coordonnées et rapides. Il a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à faire progresser les systèmes agricoles durables grâce à l’innovation et à la technologie, notant que le pays vise, à travers sa présidence de la conférence, à promouvoir des solutions innovantes et à approfondir la coopération avec la FAO et les partenaires régionaux.

Pour sa part, Abdulhakim Elwaer, Sous-directeur général de la FAO et Représentant régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, a souligné l’urgence d’une action coordonnée pour renforcer les systèmes agroalimentaires face à des pressions telles que le changement climatique, la rareté de l’eau, la volatilité économique et les conflits. Il a noté que la région se trouve à un tournant critique, avec des crises qui se chevauchent, perturbant les chaînes d’approvisionnement et compromettant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, rendant l’action politique coordonnée essentielle.

Selon les données de la FAO, environ 77,5 millions de personnes au Proche-Orient et en Afrique du Nord — soit 15,8 % de la population — ont souffert de la faim en 2024, tandis que quatre personnes sur dix étaient confrontées à une insécurité alimentaire modérée ou grave. La région est également la plus touchée par la pénurie d’eau au niveau mondial, l’agriculture consommant environ 85 % des prélèvements d’eau douce, tandis qu’un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdu ou gaspillé.

Malgré ces défis, les pays de la région poursuivent leurs efforts pour améliorer la gestion de l’eau, promouvoir une agriculture résiliente au climat et adopter des technologies numériques afin d’accroître la productivité et d’améliorer la prise de décision.

Les résultats de la réunion préparatoire contribueront à façonner les discussions ministérielles et à soutenir une action régionale coordonnée en faveur de systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs et résilients.