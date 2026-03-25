Le ministère saoudien de la Défense intercepte deux drones et un missile balistique

RIYADH, 25 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé aujourd’hui l’interception et la destruction de deux drones, l’un dans la région de l’Est et l’autre à Riyad.

L’annonce a été faite dans un communiqué relayé par l’Agence de presse saoudienne (SPA).

La Défense civile saoudienne avait précédemment annoncé qu’elle avait géré les débris résultant de l’interception d’un missile balistique qui était tombé sur les toits de deux maisons, dont l’une était en construction et inoccupée, dans une zone résidentielle de la province de l’Est.

Le porte-parole de la Défense civile a indiqué que l’incident avait causé des dégâts matériels limités, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.