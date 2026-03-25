Les systèmes de défense de Bahreïn interceptent 153 missiles et 331 drones depuis l’agression

MANAMA, 25 mars (WAM) – Le commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit, depuis le début de l’agression, 153 missiles et 331 drones ciblant le Royaume de Bahreïn.

Dans un communiqué diffusé par l’Agence de presse bahreïnienne, le commandement général a affirmé que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour attaquer des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, soulignant que ces attaques arbitraires et criminelles représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.