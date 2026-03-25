Les Émirats condamnent fermement les attaques à missiles iraniennes contre des sites kurdes en Irak

ABOU DHABI, 25 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé les attaques terroristes non provoquées par missiles menées par la République islamique d’Iran, visant deux sites militaires dans la région du Kurdistan en Irak, qui ont entraîné la mort en martyr et la blessure de dizaines de membres des forces Peshmerga.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères (MoFA) a affirmé que ces attaques constituent une escalade dangereuse et une violation des principes du droit international.

Le Ministère a réitéré la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec la République d’Irak et le Gouvernement régional du Kurdistan, ainsi que son soutien à toutes les mesures visant à préserver la sécurité, à garantir la sûreté de ses citoyens et à maintenir la stabilité.

Le Ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des martyrs, ainsi qu’au gouvernement et au peuple d’Irak, et au Gouvernement régional du Kurdistan à la suite de cette attaque odieuse, et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés.