Les Forces armées jordaniennes interceptent cinq missiles et un drone iraniens en 24 heures

AMMAN, 25 mars 2026 (WAM) -- Les Forces armées jordaniennes ont annoncé que le Royaume a été la cible de cinq missiles et d’un drone en provenance d’Iran au cours des dernières 24 heures.

La Direction des médias militaires du Commandement général des Forces armées a déclaré dans un communiqué relayé par l’Agence de presse jordanienne (Petra News) que la Royal Air Force a intercepté cinq des missiles et drones au cours des dernières 24 heures, tandis que les défenses aériennes n’ont pas pu intercepter un missile.

Par ailleurs, le porte-parole médiatique de la Direction de la sécurité publique a indiqué que les unités concernées ont traité 15 signalements de chutes de débris et de projectiles au cours des dernières 24 heures, précisant qu’aucune blessure n’a été enregistrée et que les incidents se sont limités à quelques dégâts matériels.