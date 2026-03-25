Le vice-président des États-Unis accueille Sultan Al Jaber à la Maison-Blanche

WASHINGTON, 25 mars 2026 (WAM) -- JD Vance, Vice-président des États-Unis d'Amérique, a accueilli aujourd'hui Dr Sultan Al Jaber, Ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées et Directeur Général du Groupe et Président-Directeur Général d'ADNOC, à la Maison Blanche à Washington DC. Dr Al Jaber a transmis les salutations de la direction des Émirats arabes unis et a souligné la solidité de la relation bilatérale entre les Émirats arabes unis et les États-Unis.

Dr Al Jaber a déclaré : « Ce fut un plaisir de renouer le contact avec le Vice-président Vance à ce moment crucial. Nous avons discuté du fait que la sécurité énergétique équivaut à la sécurité mondiale, et que le rétablissement de la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz est la seule solution durable pour stabiliser les marchés mondiaux. Nous avons également souligné la force des relations Émirats arabes unis–États-Unis dans des secteurs clés, notamment la sécurité, le commerce, l'investissement, la technologie, l'énergie, la santé et l'éducation. »