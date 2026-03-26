Dubaï atteint la 7e place mondiale dans l’Indice GFCI, leader financier régional confirmé

DUBAÏ, 26 mars 2026 (WAM) -- Dubaï a atteint son meilleur classement historique dans l’Indice mondial des centres financiers (GFCI), grimpant à la septième place mondiale, soulignant l’ascension rapide de l’émirat en tant que l’un des pôles financiers les plus influents au monde et son importance dans le système financier international.

Cette réalisation remarquable constitue une étape clé dans l’objectif ambitieux de Dubaï de figurer parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux d’ici 2033, conformément à l’Agenda économique de Dubaï D33, qui vise à consolider le statut de l’émirat en tant que centre mondial de la finance, de l’investissement et de l’innovation.

La performance de Dubaï représente le classement le plus élevé jamais atteint par un centre financier au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud (MEASA), Dubaï demeurant le seul centre de la région à figurer dans le top 20, ce qui souligne son leadership régional et sa compétitivité mondiale.

Cela reflète la dynamique soutenue de l’écosystème financier de l’émirat, portée par l’expansion continue et l’impact mondial du Centre financier international de Dubaï (DIFC), qui continue d’affirmer sa position de pôle financier complet.

Ce classement place Dubaï comme le seul centre financier de la région aux côtés des principaux pôles mondiaux tels que Londres, New York et Singapour.

Dubaï a également conservé sa classification parmi les 10 villes mondiales leaders du secteur et a été désignée comme le centre financier numéro un appelé à gagner en importance.

Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier Vice-Souverain de Dubaï, Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et Président du Centre financier international de Dubaï, a déclaré : « Guidé par la direction de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, Dubaï continue de bâtir l’un des pôles financiers les plus compétitifs et tournés vers l’avenir au monde, soulignant son rôle croissant dans la définition de l’avenir de la finance mondiale. »

Cheikh Maktoum a ajouté : « L’ascension de Dubaï à la septième place de l’Indice mondial des centres financiers reflète la force de notre vision économique et la confiance que la communauté financière internationale accorde à notre écosystème. À travers l’Agenda économique de Dubaï D33, nous accélérons nos efforts pour positionner Dubaï parmi les quatre premiers centres financiers mondiaux d’ici 2033. »

Il a conclu : « Avec confiance, Dubaï gagne en force et en leadership, guidée par une vision proactive qui n’attend pas l’avenir mais le façonne activement, et une approche de développement résiliente qui garantit sa préparation et sa capacité à transformer les défis en opportunités, tout en continuant à renforcer son rôle de pôle mondial de la finance, de l’investissement et de l’innovation. »

Produit par le groupe de réflexion de premier plan Z/Yen Group à Londres, cet indice largement respecté est considéré comme la référence la plus crédible au monde pour la compétitivité des centres financiers, évaluant 137 centres financiers à l’échelle mondiale à l’aide de 135 facteurs instrumentaux et d’informations recueillies auprès de plus de 34 000 évaluations réalisées par des professionnels des services financiers du monde entier.

L’ascension de Dubaï dans le classement reflète l’ampleur et la profondeur de l’écosystème financier de Dubaï, ancré par le DIFC. Le Centre est le plus grand et le plus complet district financier de la région et un pôle mondialement reconnu reliant les marchés d’Asie, d’Europe et des Amériques.

Ces dernières années, le DIFC a connu une croissance record, attirant des institutions financières de premier plan, des investisseurs mondiaux et des entreprises technologiques innovantes à Dubaï. Le Centre accueille désormais plus de 9 000 entreprises actives, dont les plus grandes banques mondiales, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, assureurs et cabinets de services professionnels, ainsi qu’une main-d’œuvre de plus de 50 000 personnes.

Pour la première fois, les répondants du secteur classent Dubaï dans le top 15 pour l’ensemble des secteurs évalués, et il s’agit de la seule ville de la région à figurer dans ce groupe prestigieux. La banque est classée 14e. La finance, la gestion d’investissements et l’assurance figurent dans le top 10. La FinTech, le gouvernement et la réglementation, les services professionnels et le trading ont progressé dans le top cinq.

Dubaï est également reconnue comme le seul centre financier de la région à figurer dans le top 10 des villes les plus compétitives au monde pour l’environnement des affaires, le développement du secteur financier, le capital humain et les infrastructures.

Collectivement, ces réalisations consolident la position de Dubaï en tant que pôle financier mondial véritablement dynamique et compétitif.

Essa Kazim, Gouverneur du Centre financier international de Dubaï, a déclaré : « Les progrès remarquables de Dubaï dans l’Indice mondial des centres financiers constituent une étape exceptionnelle qui met en lumière la vision ambitieuse de l’émirat et son influence croissante sur la scène financière internationale. Portés par l’infrastructure de classe mondiale du DIFC et un environnement réglementaire tourné vers l’avenir, nous continuons de renforcer la position de Dubaï en tant que principal pôle financier mondial de la région, attirant des institutions financières de premier plan, des innovateurs et des talents. »

Arif Amiri, Directeur général de l’Autorité du Centre financier international de Dubaï, a déclaré : « L’ascension rapide de Dubaï dans l’Indice mondial des centres financiers reflète la dynamique extraordinaire de l’écosystème du DIFC. Notre stratégie vise à favoriser l’innovation, attirer les principales institutions financières mondiales et créer un environnement propice à la croissance et à la prospérité des entreprises. Alors que nous continuons à développer nos plateformes, que ce soit dans la FinTech, les marchés de capitaux, la gestion de patrimoine ou l’assurance, le DIFC jouera un rôle de premier plan dans la réalisation de l’ambition de Dubaï de devenir l’un des quatre premiers centres financiers mondiaux. »

Le classement GFCI reflète l’influence de Dubaï en tant que pont mondial entre l’Est et l’Ouest, permettant la circulation des capitaux, la mobilité des talents et l’expansion de l’innovation à travers les marchés internationaux.

Avec le cadre juridique et réglementaire de common law anglaise le plus fiable, le plus grand écosystème financier réglementé de plus de 1 050 entreprises et un paysage d’innovation en pleine expansion grâce au DIFC Innovation Hub et au Dubai AI Campus, Dubaï renforce sa position parmi les principales capitales financières mondiales.

Alors que l’émirat progresse vers les objectifs fixés dans l’Agenda économique de Dubaï D33, le dernier classement GFCI met en lumière la forte dynamique qui continuera de façonner le leadership financier mondial de Dubaï dans les années à venir.