L’Irak rejette toute agression ou tout ciblage des États du Golfe et de la Jordanie

BAGDAD, 26 mars 2026 (WAM) -- Le ministère des Affaires étrangères d’Irak a affirmé jeudi le rejet par le gouvernement de toute agression ou ciblage des États du Golfe et de la Jordanie, soulignant qu’il poursuit les mesures nécessaires pour faire face à tous les défis sécuritaires conformément à la constitution et à la loi.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse irakienne (INA), le ministère a indiqué : « Le gouvernement rejette catégoriquement toute agression ou ciblage des États membres du Conseil de coopération du Golfe et du Royaume hachémite de Jordanie », en insistant sur le fait que « la sécurité de nos États arabes frères fait partie intégrante de la sécurité nationale de l’Irak et que la stabilité régionale est un intérêt commun à tous ses peuples. »

« L’Irak réitère son engagement envers une politique étrangère fondée sur l’équilibre, la construction de relations de coopération et de respect avec les pays de la région et du monde, et le travail conjoint pour renforcer la sécurité et la stabilité et réduire les tensions de manière à servir les intérêts communs et à épargner à la région toute escalade supplémentaire », poursuit la déclaration.

« Le gouvernement irakien affirme qu’il poursuit les mesures nécessaires pour faire face à tous les défis sécuritaires conformément à la constitution et à la loi », ajoute la déclaration.

Dans ce contexte, les forces de sécurité irakiennes continuent de coordonner et de coopérer avec leurs homologues des pays frères et amis et expriment leur entière disponibilité à recevoir toute information ou preuve relative à des attaques lancées depuis le territoire irakien contre des pays voisins et à y répondre de manière responsable et rapide.

« L’Irak affirme son rejet de l’utilisation de son territoire pour attaquer tout autre pays et que le gouvernement s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté de l’Irak, renforcer ses relations fraternelles et empêcher toute action susceptible de nuire à la sécurité et à la stabilité de la région », a ajouté le ministère.

« Le gouvernement affirme sa communication continue avec les pays frères pour soutenir les initiatives, les efforts et l’action conjointe visant à arrêter la guerre et à revenir à des solutions diplomatiques et au dialogue politique de manière à contribuer à réduire les préjudices pour les peuples et les économies de la région et à réaliser la sécurité et la stabilité pour tous », conclut la déclaration.