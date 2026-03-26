La Jordanie condamne dans les termes les plus fermes l’attaque iranienne contre les Émirats arabes unis

AMMAN, 26 mars 2026 (WAM) – La Jordanie a fermement condamné aujourd’hui l’attaque iranienne contre les Émirats arabes unis, qui a entraîné la mort de deux personnes de nationalité pakistanaise et indienne. Plusieurs autres personnes ont été blessées, dont un citoyen jordanien, un ressortissant émirati et un citoyen indien, à la suite de la chute de débris à Abou Dhabi.

Selon l’agence de presse jordanienne (Petra), le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a réaffirmé le rejet absolu de la Jordanie de ces actes brutaux, les qualifiant de violation flagrante de la souveraineté des Émirats arabes unis et d’escalade dangereuse menaçant la sécurité régionale.

Le ministère a souligné la solidarité indéfectible de la Jordanie avec les Émirats arabes unis face à ces attaques et a exprimé son plein soutien à toutes les mesures prises par les Émirats pour préserver leur territoire, leur sécurité ainsi que la sûreté de leurs citoyens et résidents.