Le Comité d’Intégration Économique renforce la coordination pour soutenir 1,4 million d’entreprises UAE

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Le Comité d’Intégration Économique a tenu sa troisième réunion de 2026, présidée par Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme.

En présence des directeurs généraux des départements économiques locaux, la session s’est concentrée sur le renforcement de la coordination entre les autorités fédérales et locales afin de soutenir la diversification économique nationale et la compétitivité des entreprises.

Le comité a examiné le paysage des investissements dans le contexte des conditions mondiales actuelles, notant la forte confiance des investisseurs et le rôle du secteur privé dans le maintien de chaînes d’approvisionnement résilientes.

Les discussions ont également porté sur les progrès de la nouvelle équipe de législation économique, chargée de moderniser le cadre réglementaire pour soutenir une croissance durable.

Son Excellence Al Marri a souligné que le modèle économique avancé des Émirats arabes unis, guidé par sa direction, gère efficacement les défis régionaux et internationaux. Il a salué le rôle des départements économiques dans la supervision des marchés, la protection des consommateurs et l’amélioration de l’efficacité institutionnelle, ce qui a permis de réduire la dépendance au pétrole et de maximiser les ressources nationales.

La réunion a également abordé l’intégration du Registre Économique National (NER) avec les entités gouvernementales afin d’assurer un échange de données précis pour plus de 1,4 million d’entreprises actives.

De plus, le comité a examiné les préparatifs pour l’évaluation mutuelle du Groupe d’Action Financière (GAFI) de 2026, en mettant l’accent sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et la transparence de la propriété effective.