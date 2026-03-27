Le Comité de sécurité des événements confirme son état de préparation pour la Coupe du monde de Dubaï 2026

DUBAÏ, 27 mars 2026 (WAM) -- Le Comité de sécurité des événements de Dubaï a confirmé sa pleine préparation, en coordination avec tous les partenaires stratégiques, pour assurer la sécurité de la 30e édition de la Dubai World Cup 2026 de courses hippiques, prévue samedi à l’hippodrome de Meydan.

Cet événement prestigieux réunira 101 chevaux provenant de 16 pays, avec un montant total de prix atteignant 30,5 millions de dollars américains répartis sur neuf courses, dont 12 millions de dollars pour la course principale de la Dubai World Cup.

Cette annonce a été faite lors d’une réunion conjointe de coordination administrative et sur le terrain organisée par le Comité de sécurité des événements en collaboration avec le Centre de résilience de Dubaï et le Dubai Racing Club, visant à examiner les préparatifs finaux pour la sécurisation de cet événement mondial.

La réunion, qui s’est tenue à l’hôtel Meydan, a réuni l’Expert Ahmad Atiq Burqiba, Directeur général du Centre de résilience de Dubaï ; le Brigadier Musabeh Saeed Al Ghaffli, Directeur du Département général de la sécurité de protection et des urgences et Vice-président du Comité de sécurité des événements ; le Brigadier Obaid bin Yarouf Al Ketbi, Directeur adjoint du même département ; et Ali Abdulrahman Al Ali, Membre du conseil d’administration et Directeur général du Dubai Racing Club, ainsi que plusieurs représentants d’entités gouvernementales et semi-gouvernementales.

Les participants ont examiné les mesures de renforcement de la sécurité et l’état de préparation opérationnelle pour cet événement de renommée internationale, qui attire des millions de téléspectateurs et est diffusé sur des plateformes médiatiques mondiales.

Les participants ont également été informés des préparatifs complets pour la Dubai World Cup, suivis d’une inspection sur site à l’hôtel Meydan et à l’hippodrome afin d’évaluer les derniers arrangements.

Le Brigadier Al Ghaffli a souligné que cette réunion reflète l’engagement continu en faveur de la coordination entre tous les partenaires stratégiques pour garantir le succès de l’événement, mettant en valeur la réputation distinguée des Émirats arabes unis dans l’organisation d’événements de classe mondiale.

Il a ajouté que la Dubai World Cup est l’un des événements les plus en vue de l’émirat, auquel assistent des responsables de haut niveau des Émirats arabes unis et de l’étranger. Il a insisté sur l’importance pour tous les membres du comité de déployer le maximum d’efforts, d’expertise et de ressources pour sécuriser l’événement et le mener aux plus hauts standards.