Dubai Humanitarian expédie 21,5 tonnes d’aide médicale de l’OMS pour les déplacés au Liban

DUBAÏ, 27 mars 2026 (WAM) -- Sous les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier Ministre et Souverain de Dubaï, Dubai Humanitarian (DXBH) a facilité l’envoi d’une aide humanitaire essentielle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de soutenir les communautés déplacées au Liban en raison du conflit.

Illustrant l’engagement continu de Dubai Humanitarian en faveur d’une réponse humanitaire efficace, un convoi terrestre composé de quatre camions a quitté Dubaï le vendredi 20 mars 2026, transportant 21,5 tonnes métriques de fournitures médicales essentielles.

L’envoi, fourni par l’Organisation mondiale de la santé, devrait arriver au Liban dans les prochains jours. Il comprend une gamme de médicaments et d’articles essentiels destinés à soutenir les services de santé répondant aux besoins des populations déplacées. La cargaison contribuera aux efforts de secours en cours visant à atténuer l’impact humanitaire de la crise.

Giuseppe Saba, Directeur général et Membre du Conseil d’administration de Dubai Humanitarian, a déclaré : « Guidés par les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubai Humanitarian continue de permettre la livraison d’une aide essentielle aux communautés touchées par les crises.

Cette opération reflète la force collective de notre écosystème, où membres et partenaires s’adaptent en permanence aux défis émergents afin d’assurer le flux ininterrompu de l’aide essentielle. En tant que plus grand et pionnier centre humanitaire au monde, nous restons prêts à intensifier notre soutien, en travaillant en étroite coordination avec les parties prenantes à Dubaï, aux Émirats arabes unis et au-delà, pour faciliter une action humanitaire efficace, fiable et réactive. »

L’opération, dont les coûts de transport sont couverts par le Fonds mondial pour l’impact humanitaire (GHIF), a été facilitée par Dubai Humanitarian dans son rôle de catalyseur mondial de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence.

S’appuyant sur des partenariats stratégiques, la connectivité régionale et la préparation opérationnelle, l’organisation continue de soutenir la communauté humanitaire internationale et de se tenir aux côtés des personnes dans le besoin.