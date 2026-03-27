Le Président du Parlement arabe condamne fermement les attaques iraniennes contre les pays arabes

LE CAIRE, 27 mars 2026 (WAM) -- Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, Président du Parlement arabe, a condamné la poursuite des attaques systématiques iraniennes contre un certain nombre de pays arabes, les qualifiant de violation flagrante de toutes les règles du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi que de menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.

Dans une déclaration, Mohamed bin Ahmed Al Yamahi a souligné que les attaques manifestes menées par l’Iran contre plusieurs États arabes depuis le début de la guerre, utilisant des missiles et des drones, reflètent une approche hostile récurrente qui méprise la sacralité de la souveraineté nationale et la sécurité des civils.

Il a déclaré que le ciblage des infrastructures et les pertes civiles qui en résultent démontrent clairement le mépris des responsables iraniens pour les principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire et traduisent une volonté de semer le chaos et de déstabiliser la région.

Le Président du Parlement arabe a tenu le régime iranien pleinement responsable de ces actes criminels et de leurs graves répercussions, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques, politiques et morales, et à adopter une position immédiate et ferme pour mettre fin à ces violations et aux politiques agressives de l’Iran contre les États arabes, qui constituent une menace pour la paix et la sécurité régionales et internationales.

Mohamed bin Ahmed Al Yamahi a réaffirmé le soutien total et absolu du Parlement arabe à toutes les mesures légitimes prises par les pays arabes ciblés pour préserver leur sécurité et leur stabilité, sauvegarder leur souveraineté, défendre leurs territoires et les capacités de leurs peuples, conformément au droit international et au droit à la légitime défense.