Les autorités confirment la fin de la situation météorologique et la stabilisation aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité nationale de gestion des crises et des catastrophes d’urgence (NCEMA), en coordination avec le Ministère de l’Intérieur, le Centre national de météorologie (NCM) et plusieurs partenaires, a tenu une réunion de l’équipe conjointe d’évaluation des conditions météorologiques et tropicales afin d’examiner les développements liés à la récente situation météorologique dans le pays.

Lors de la réunion, le rapport météorologique publié par le NCM a été examiné, confirmant la fin de la situation météorologique dans toutes les régions des Émirats arabes unis et la stabilisation des conditions météorologiques.

L’équipe a salué les efforts du Ministère de l’Intérieur et des entités concernées durant la situation météorologique, ainsi que le niveau de préparation et de réponse, tout en soulignant l’importance de continuer à surveiller les conditions météorologiques et à obtenir des informations auprès des sources officielles.

Ces efforts s’inscrivent dans un système intégré de coordination et de coopération conjointe entre les autorités compétentes, reflétant l’intégration des rôles et l’unification des efforts, et contribuant à renforcer la sécurité publique, à protéger la communauté et à élever le niveau de préparation nationale pour faire face efficacement à diverses situations et urgences.