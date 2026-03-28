Les autorités compétentes à Abou Dhabi signalent un troisième incendie à proximité de KEZAD ; un sixième blessé

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- Dans le cadre du suivi continu de l’incident précédemment signalé dans les environs des Zones Économiques Khalifa d’Abou Dhabi – KEZAD, causé par la chute de débris à la suite de l’interception réussie d’un missile balistique par les systèmes de défense aérienne, les autorités ont confirmé l’apparition d’un troisième incendie.

Les autorités ont également confirmé une blessure supplémentaire résultant de l’incident, concernant un ressortissant pakistanais, portant le nombre total de personnes blessées à six, avec des blessures allant de légères à modérées.

Le Bureau des Médias d’Abou Dhabi a indiqué que les autorités ont maîtrisé les trois incendies et que le processus de refroidissement est en cours. Le public est invité à ne s’informer qu’auprès de sources officielles et à éviter de diffuser des rumeurs ou des informations non vérifiées.