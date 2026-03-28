Les précipitations atteignent 244 mm à Ras Al Khaimah selon le Centre Météorologique

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- Les précipitations enregistrées dans diverses régions des Émirats arabes unis hier ont atteint des niveaux remarquables en raison d'une situation météorologique caractérisée par la formation de nuages convectifs et des pluies d'intensité variable dans plusieurs zones.

Le Centre National de Météorologie a rapporté que la montagne Yanas à Ras Al Khaimah a enregistré la plus forte pluviométrie avec 244 mm, suivie de Manama à Ajman avec 234,7 mm, Al Hayer à Al Ain avec 234,1 mm, la montagne Mebreh à Ras Al Khaimah avec 229,7 mm, et Khatam Alshaklah à Al Ain avec 226,6 mm.