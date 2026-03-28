Le système radar de l’aéroport international du Koweït endommagé lors d’attaques de drones

KOWEÏT, 28 mars 2026 (WAM) -- L'aéroport international du Koweït a été la cible aujourd'hui de plusieurs attaques de drones, entraînant des dégâts matériels sans qu'aucune blessure humaine ne soit signalée.

Abdullah Al-Rajhi, porte-parole de l'Autorité publique de l'aviation civile du Koweït, a déclaré dans un communiqué relayé par l'Agence de presse koweïtienne (KUNA) que l'attaque avait causé d'importants dommages au système radar de l'aéroport.

Il a ajouté que les équipes d'urgence et les autorités compétentes ont immédiatement commencé à gérer l'incident, prenant les mesures nécessaires pour évaluer la situation de manière exhaustive, garantir la sécurité opérationnelle et rétablir la pleine capacité opérationnelle dans les plus brefs délais.

L'autorité a réaffirmé son engagement total à poursuivre la coordination avec les entités concernées afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la sûreté et la sécurité de l'aviation civile dans l'État du Koweït.