Le président des Émirats arabes unis reçoit un message écrit du président de l’Ouganda

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a reçu un message écrit du Président Yoweri Museveni de la République d’Ouganda concernant les relations bilatérales entre les deux pays.

Le message a été remis à Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d’État, lors de sa rencontre hier à Abou Dhabi avec Zaake Wanume Kibedi, Ambassadeur d’Ouganda auprès des Émirats arabes unis.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et d’explorer les perspectives de coopération conjointe dans divers secteurs.

Cheikh Shakhboot a souligné la solidité des relations entre les deux pays, réaffirmant l’engagement des Émirats arabes unis à travailler avec l’Ouganda pour exploiter les opportunités visant à renforcer les liens bilatéraux, de manière à soutenir les priorités de développement des deux nations et à apporter davantage de prospérité et de bien-être à leurs peuples.