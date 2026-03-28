Les courses « Emirates Villages Running Races » obtiennent la reconnaissance de l’ONU Tourisme pour leur impact social dans le tourisme sportif

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) – Les Courses de Villages des Émirats, organisées par le Conseil des Émirats pour le Développement Équilibré sous le patronage de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président du Bureau Présidentiel pour le Développement et les Affaires des Héros Tombés et Président du Conseil des Émirats pour le Développement Rural, ont reçu une reconnaissance internationale de la part de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies dans la catégorie Impact Social dans le Tourisme Sportif.

Le conseil a reçu cette distinction lors d’une cérémonie officielle tenue à Madrid, en présence de Shaikha Nasser Al Nowais, Secrétaire Générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies, ainsi que de plusieurs hauts responsables et experts internationaux, en reconnaissance de son rôle dans le développement et la mise en œuvre d’initiatives renforçant le lien entre le sport, le développement communautaire et le tourisme durable.

Cette reconnaissance internationale reflète le rôle croissant des Émirats arabes unis dans la promotion de modèles innovants intégrant le sport, le tourisme et le développement communautaire, tout en consolidant leur position en tant que destination de premier plan pour les initiatives durables à impact sociétal positif.

Cette distinction marque une étape importante pour les Courses de Villages des Émirats, d’autant plus qu’elle a été obtenue dès la première année de lancement, positionnant l’initiative parmi les programmes mondialement reconnus dans le domaine du tourisme sportif et de l’impact communautaire.

Mohamed Al Kaabi, Secrétaire Général du Conseil des Émirats pour le Développement Équilibré, a déclaré que cette reconnaissance reflète la vision de la direction visant à renforcer l’intégration entre le développement communautaire et les secteurs clés, en particulier le sport et le tourisme, de manière à soutenir un développement équilibré et durable dans les zones rurales des Émirats arabes unis.

Il a ajouté que les Courses de Villages des Émirats représentent un modèle national innovant qui améliore la qualité de vie, promeut des modes de vie actifs et sains, et soutient le mouvement touristique local à travers les villages. Il a souligné que le conseil continuerait à développer des initiatives à fort impact permettant d’autonomiser les communautés locales et de mettre en valeur leur potentiel touristique.

La série vise à renforcer la participation communautaire, à promouvoir un mode de vie sain et à soutenir le développement du tourisme dans les villages à l’échelle nationale grâce à une plateforme nationale unifiée de course à pied.

Les courses se sont déroulées d’octobre à décembre 2025, avec sept courses organisées dans sept villages de sept émirats, rassemblant plus de 5 000 participants, dont 62 % de ressortissants des Émirats arabes unis, aux côtés de plus de 50 nationalités et de divers groupes d’âge.

Les distances des courses variaient de 1,5 kilomètre à 10 kilomètres, s’adaptant à différents niveaux de condition physique.

Chaque course a offert une expérience unique à travers des destinations variées, notamment des zones montagneuses, des plages et des sites patrimoniaux, contribuant à positionner les villages des Émirats arabes unis comme des destinations touristiques, tout en intégrant le sport à la culture locale ainsi qu’aux expériences communautaires et agricoles.

Les Courses de Villages des Émirats représentent un modèle national pionnier réunissant sport, tourisme et développement communautaire, avec un fort potentiel d’expansion aux niveaux régional et mondial.