UAE air defences engaged 20 ballistic missiles, 37 UAVs

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté, le 28 mars 2026, 20 missiles balistiques et 37 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 398 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 872 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de 2 membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de 8 décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne.

Au total, 178 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.