La Défense bahreïnie intercepte 174 missiles et 385 drones depuis l’offensive iranienne

MANAMA, 28 mars 2026 (WAM) -- Le Royaume de Bahreïn a annoncé que les systèmes de défense aérienne de la Force de Défense de Bahreïn (BDF) ont intercepté et détruit 174 missiles balistiques et 385 drones visant Bahreïn depuis le début de l’agression iranienne.

Le Commandement général de la BDF a également souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des zones civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, selon un communiqué de la BDF relayé par l’Agence de presse de Bahreïn.

Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales, a-t-il ajouté.