Les Forces armées jordaniennes interceptent 242 missiles et drones iraniens en quatre semaines

AMMAN, 28 mars 2026 (WAM) -- Les Forces armées jordaniennes (JAF) ont annoncé aujourd'hui que 22 missiles ont été lancés depuis l'Iran en direction du territoire du Royaume au cours de la quatrième semaine d'agressions iraniennes contre le pays.

Dans un communiqué conjoint publié par la Direction des médias militaires et la Direction de la sécurité publique, relayé par l'Agence de presse jordanienne (Petra), les responsables ont confirmé que la Force aérienne royale jordanienne (RJAF) a intercepté et détruit les projectiles avec une grande efficacité.

Cependant, deux missiles n'ont pas été interceptés et sont tombés dans la région orientale du Royaume.

Le communiqué précise que la Jordanie a été la cible d'attaques directes, avec un total de 262 missiles et drones dirigés à ce jour contre des sites vitaux à l'intérieur du Royaume.

La RJAF a réussi à intercepter et détruire 242 de ces menaces, tandis que 20 missiles et drones n'ont pas été interceptés.

Le porte-parole des médias de la Direction de la sécurité publique a indiqué que le Corps du génie royal, la Défense civile et la police ont traité 64 signalements de chutes de débris et d'éclats dans la plupart des gouvernorats au cours de la semaine écoulée.

Au cours de cette quatrième semaine d'hostilités, un membre des équipes d'intervention a été blessé en manipulant des objets tombés ; l'individu est dans un état stable et reçoit les soins médicaux nécessaires. Des dégâts matériels ont également été signalés dans diverses régions du Royaume.

Le porte-parole a noté que le nombre total de fragments et de projectiles tombés depuis le début du conflit s'élève à 478.

Le nombre total de blessés est passé à 25, tous ayant quitté l'hôpital à l'exception du cas le plus récent. Les dommages matériels documentés comprennent 25 véhicules, 55 maisons et commerces, ainsi que 14 unités de biens publics.