Les dirigeants des milieux d’affaires : le modèle économique de Dubaï redéfinit la compétitivité face aux défis mondiaux

DUBAÏ, 29 mars 2026 (WAM) -- Les dirigeants des groupes d'affaires opérant sous l'égide de la Chambre de commerce de Dubaï, qui représentent des secteurs clés de l'économie de l'émirat, ont affirmé que Dubaï continue de capitaliser sur les atouts de son modèle économique.

L'environnement commercial compétitif et intégré de l'émirat est façonné par la diversification, une forte collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi qu'un haut niveau de préparation pour répondre aux évolutions mondiales et surmonter les défis.

Les présidents des groupes ont souligné que l'avantage concurrentiel de Dubaï réside dans sa capacité à anticiper le changement et à s'adapter avec rapidité, efficacité et agilité.

En alignant de manière proactive son écosystème commercial, l'émirat continue de garantir la continuité sans faille des opérations et des services aux plus hauts standards, de renforcer la préparation institutionnelle et de soutenir une croissance durable portée par l'innovation et des partenariats efficaces.

Amit Nayak, Président du Dubai Hotels Business Group et Vice-Président du UAE Restaurants Business Group, a déclaré que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie de Dubaï est entré dans la période actuelle en position de force avérée, soutenu par une demande robuste des visiteurs, une forte connectivité et une capacité à l'échelle de la ville à répondre rapidement et concrètement aux perturbations. Il a indiqué que le secteur a continué de s'adapter en donnant la priorité à l'accueil des clients, à la qualité du service et à la valeur à long terme de la destination, tout en bénéficiant d'une coordination étroite entre l'aviation, le tourisme, l'hôtellerie, la logistique et les services essentiels.

Nayak a déclaré : « Le modèle économique de Dubaï est résilient car il est diversifié, axé sur l'exécution et conçu pour la rapidité. Les hôtels se sont mobilisés, soutenant les voyageurs, offrant de la flexibilité et maintenant des standards de service élevés pour les résidents comme pour les visiteurs. Les restaurants et l'ensemble de l'économie touristique se sont adaptés rapidement, en se concentrant sur la valeur, la cohérence et l'expérience client. »

Nayak a ajouté que Dubaï est bien positionnée pour capter un nouvel élan à mesure que les conditions régionales se stabilisent. Il a également souligné que le secteur privé reste concentré sur la protection du positionnement haut de gamme de l'émirat grâce à une tarification responsable, des offres à valeur ajoutée et le maintien des plus hauts standards.

Mohamed Jassim Al Rais, Président honoraire du Dubai Travel and Tour Agents Business Group, a déclaré que le modèle économique de Dubaï a démontré à plusieurs reprises une résilience exceptionnelle car il repose sur la diversification et une forte intégration entre des secteurs clés tels que le commerce, le tourisme, l'aviation, la logistique, la finance et la technologie.

Il a expliqué que l'infrastructure et la préparation institutionnelle de l'émirat continuent de soutenir la continuité opérationnelle dans les aéroports, les ports et les chaînes d'approvisionnement, tout en maintenant la confiance des entreprises, des investisseurs et des voyageurs.

Al Rais a déclaré : « L'une des plus grandes forces de Dubaï est la rapidité et la détermination de sa direction, combinées à un modèle de gouvernance qui privilégie la collaboration avec le secteur privé.

Dans le secteur du voyage et du tourisme, ce partenariat a été particulièrement évident. La coordination continue entre les autorités gouvernementales, les compagnies aériennes, les aéroports, les groupes hôteliers et les acteurs du tourisme garantit que Dubaï reste opérationnelle et accueillante pour le monde entier. »

Al Rais a également noté que l'engagement régulier avec les Business Groups et les Business Councils opérant sous la Chambre de commerce de Dubaï permet de s'assurer que la réglementation reflète la réalité du marché tout en permettant au secteur privé de contribuer directement à la résilience, à l'innovation et à la croissance continue.

Ajay Bhojwani, Président de The Events Group, a déclaré que l'économie diversifiée de Dubaï, associée à des investissements continus dans l'infrastructure et à des politiques favorables aux entreprises, a créé des bases solides pour le secteur des réunions, incentives, conférences et expositions, et assuré un environnement propice à une croissance durable.

Bhojwani a expliqué que les organisateurs du secteur ont rapidement adopté des solutions flexibles pour maintenir la continuité, notamment en reprogrammant des événements et en élargissant l'engagement virtuel.

Il a ajouté que l'économie de Dubaï est largement reconnue pour sa résilience et son adaptabilité, en particulier dans un contexte d'incertitude persistante sur la scène internationale.

Il a déclaré : « Les initiatives gouvernementales dans le cadre de l'Agenda économique de Dubaï D33 continuent de stimuler la croissance à long terme en attirant les investissements internationaux, en soutenant l'innovation et en développant le commerce. Parallèlement, une infrastructure de classe mondiale et une connectivité via des hubs comme le Dubai World Trade Centre, une large gamme d'hôtels et la compagnie Emirates renforcent la position de Dubaï en tant que destination de premier plan pour les événements mondiaux et les rassemblements d'affaires. »

Bhojwani a également souligné le solide partenariat entre les secteurs public et privé, notant que la collaboration avec des institutions telles que la Chambre de commerce de Dubaï, le Département de l'économie et du tourisme de Dubaï et le Dubai World Trade Centre a permis au secteur de se remettre fortement des perturbations passées, tout en soutenant la croissance d'événements locaux à succès.

Mania Merrikhi, Présidente du Real Estate Valuation Business Group, a déclaré que l'économie de Dubaï repose sur la diversification, une vision stratégique et une approche gouvernementale proactive.

Elle a noté que le partenariat étroit entre les secteurs public et privé, ainsi qu'un haut niveau de confiance entre le gouvernement, les institutions et la communauté d'affaires, ont contribué à créer un environnement stable et propice qui soutient la planification à long terme et renforce la confiance dans les perspectives économiques de Dubaï.

Merrikhi a déclaré : « Dubaï a constamment démontré sa capacité à surmonter les grands défis mondiaux. L'émirat a toujours géré ces moments avec une efficacité et un optimisme remarquables. L'une des forces les plus uniques de Dubaï et des Émirats arabes unis est la connexion étroite entre la direction et la communauté. Ici, nous ressentons vraiment que nos dirigeants sont aux côtés du peuple et travaillent sans relâche pour le bien-être de tous. Cette unité crée un puissant sentiment de stabilité et de confiance en l'avenir. »

Bushra Khan, Présidente du Education Business Group, a déclaré que Dubaï a construit l'un des écosystèmes d'éducation privée les plus dynamiques et compétitifs au monde.

Elle a noté que la diversité des écoles et des programmes, combinée à une forte concurrence, a permis de créer un secteur dynamique axé sur la qualité et l'innovation.

Khan a souligné que les écoles de Dubaï continuent d'obtenir d'excellents résultats dans de multiples programmes et que les diplômés accèdent régulièrement aux meilleures universités du monde. Elle a déclaré : « L'émirat a bâti une économie hautement diversifiée et connectée à l'échelle mondiale, soutenue par un leadership visionnaire, des institutions solides et un environnement réglementaire qui encourage activement la participation et l'innovation du secteur privé. »

Khan a ajouté : « L'une des plus grandes forces de Dubaï est le partenariat étroit et constructif entre le gouvernement et le secteur privé. Les décideurs maintiennent un dialogue ouvert avec les parties prenantes du secteur, tandis que les régulateurs font preuve d'agilité et de prévoyance pour répondre aux besoins économiques et sociétaux en évolution.

Cette approche collaborative crée un environnement stable et prévisible qui encourage l'investissement à long terme et la croissance durable. »

Mohammed Kenanah, Président du Medical Equipment Business Group, a déclaré que, bien que la situation actuelle ait introduit de l'incertitude dans la région, l'économie de Dubaï a maintenu sa résilience grâce à la diversification, à une gestion financière prudente et à une planification stratégique à long terme.

Il a déclaré : « Le modèle économique de Dubaï a historiquement été conçu pour résister précisément à ce type de chocs externes. La force de l'émirat réside dans son économie hautement diversifiée et intégrée à l'échelle mondiale. »

Kenanah a mis en avant la résilience du secteur de la santé en particulier, notant une demande soutenue pour des infrastructures de santé avancées, des technologies de santé numériques et des solutions de soins intégrés.

Il a ajouté : « Une caractéristique déterminante du succès de Dubaï est le partenariat étroit entre les secteurs public et privé.

La collaboration public-privé a été déterminante pour faire progresser des secteurs tels que la santé, la technologie et l'infrastructure. Pour les dirigeants d'entreprise opérant aux Émirats arabes unis, cet environnement offre l'assurance que Dubaï reste non seulement résiliente face aux défis mondiaux, mais aussi particulièrement bien placée pour en sortir plus forte grâce à l'innovation, à la collaboration et à la prévoyance stratégique. »

Kenanah a également souligné la solide position financière des Émirats arabes unis, la préparation institutionnelle et une culture de confiance et de stabilité comme des facteurs importants qui continuent de renforcer la confiance des résidents, des investisseurs et de la communauté d'affaires au sens large.

Hoda Barakat, Présidente du Dubai Business Group for Intellectual Property, a affirmé que Dubaï est systématiquement sortie renforcée des défis mondiaux grâce à son économie diversifiée et tournée vers l'avenir, à un environnement favorable aux investisseurs et à une forte capacité d'adaptation rapide aux conditions changeantes.

Elle a également souligné que les entreprises continuent de faire confiance à Dubaï et de maintenir leurs activités, malgré les défis régionaux actuels.

Barakat a déclaré : « Je vis et travaille à Dubaï depuis plus de 30 ans et, malgré les défis mondiaux au fil des années, Dubaï en est toujours sortie plus forte. Donc, si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que Dubaï et les Émirats arabes unis sortiront renforcés de ce défi actuel. Même en ces temps difficiles, nous voyons les entreprises affirmer leur engagement et leur confiance envers Dubaï et poursuivre leurs activités autant que possible. »

Elle a ajouté : « La direction de Dubaï a travaillé dur au fil des ans pour garantir une économie diversifiée et tournée vers l'avenir, avec des stratégies qui tiennent compte des défis potentiels et permettent à l'émirat de mettre rapidement en œuvre les changements nécessaires et de maintenir la prospérité des entreprises. Le gouvernement a assuré un cadre juridique stable et un environnement favorable aux investisseurs, où des réglementations claires et une modernisation continue des lois constituent une base essentielle. »

Barakat a déclaré que les initiatives stratégiques de Dubaï en matière d'innovation, de transformation numérique, de durabilité et de diversification économique reflètent une approche de leadership qui anticipe les tendances mondiales plutôt que d'y réagir simplement.

Elle a également souligné que la coordination étroite entre les entités gouvernementales et la communauté d'affaires, y compris les Business Groups et les Business Councils, reste un facteur clé pour aider les entreprises à relever efficacement les défis.

Redha Al Mansouri, Président du Fruit and Vegetable Traders Business Group, a déclaré que Dubaï continue de démontrer la force et l'adaptabilité de son économie.

Il a noté qu'en tant que centre mondial majeur pour le commerce et la logistique, l'émirat joue un rôle essentiel pour assurer la fluidité des échanges de biens et de services, ce qui est particulièrement important pour des secteurs tels que le commerce des fruits et légumes qui dépendent de chaînes d'approvisionnement fiables.

Al Mansouri a déclaré : « Dubaï a constamment montré que son économie est forte et capable de s'adapter aux conditions mondiales changeantes. Même en période d'incertitude mondiale, l'émirat continue d'afficher une croissance solide grâce à son économie diversifiée, à son infrastructure moderne et à un environnement commercial ouvert. »

Il a ajouté : « L'une des principales forces de Dubaï est l'approche proactive de sa direction et de ses institutions gouvernementales. Grâce à des plateformes telles que les Business Groups et les Business Councils opérant sous la Chambre de commerce de Dubaï, la communauté d'affaires peut partager ses points de vue et travailler en étroite collaboration avec les entités gouvernementales pour relever les défis et explorer de nouvelles opportunités. »

Al Mansouri a noté que des réglementations claires, un environnement favorable aux entreprises et une forte préparation institutionnelle continuent de soutenir la confiance du secteur privé, d'encourager l'investissement et l'expansion, et de renforcer la capacité de Dubaï à répondre efficacement aux évolutions mondiales tout en soutenant une croissance durable à long terme.