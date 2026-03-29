L’agression iranienne brutale constitue une violation flagrante de la souveraineté du CCG et du droit international, selon le ministre des Affaires étrangères du Koweït

KOWEÏT, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Ministre des Affaires étrangères du Koweït, Son Altesse Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, a réaffirmé aujourd'hui la condamnation et la dénonciation, dans les termes les plus forts, par l'État du Koweït de l'agression brutale iranienne contre les pays de la région.

Cela inclut le ciblage systématique provenant du territoire iranien contre l'État du Koweït, en violation flagrante de sa souveraineté et en infraction au droit international, au droit international humanitaire et à la Charte des Nations Unies.

L'agence KUNA a cité Son Altesse Cheikh Jarrah Al-Sabah déclarant, lors d'un discours prononcé à la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel — tenue par visioconférence — que l'agression brutale iranienne a causé la perte de martyrs et des blessés, tout en exposant les citoyens, les résidents et les quartiers résidentiels au danger et en détruisant des installations civiles vitales ainsi que des infrastructures.

Il a souligné l'élargissement du champ de l'agression iranienne à travers des attaques lancées par des factions et milices alignées sur l'Iran, utilisant des missiles et des drones contre l'État du Koweït et plusieurs pays arabes, en plus de tentatives de saper la sécurité intérieure par le biais de cellules terroristes liées au Hezbollah terroriste et à l'Iran.

Il a insisté sur le fait que ces pratiques iraniennes demeurent une violation flagrante du droit international et une agression manifeste qui ne saurait être justifiée, quelle que soit la manière dont l'Iran et ses relais tentent de légitimer leurs attaques barbares en employant une rhétorique trompeuse et des tentatives systématiques d'occulter les faits, de falsifier les réalités et d'utiliser des prétextes fallacieux.

Il a souligné : « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est pas une simple escalade passagère, mais un schéma systématique de déstabilisation régionale mené par l'Iran. Ce schéma repose sur l'emploi du chaos et du terrorisme comme outils d'influence, ce qui nécessite une position internationale ferme et des mesures dissuasives afin d'assurer la protection de la paix et de la sécurité internationales. »

Le Ministre des Affaires étrangères a déclaré que les expériences successives ont révélé l'efficacité limitée du système d'action arabe commune dans le cadre de la Ligue arabe. Cela nécessite une pause franche et responsable pour une révision, car la Ligue arabe — malgré son statut symbolique — a démontré une incapacité évidente à suivre le rythme des défis rapides et à jouer un rôle influent dans la sauvegarde de la sécurité arabe.

Son Altesse Cheikh Jarrah Al-Sabah a souligné la nécessité urgente d'une restructuration globale qui améliore l'efficacité des mécanismes de prise de décision et établisse des outils exécutifs plus efficaces et réactifs, adaptés à la complexité de l'étape actuelle.

Il a déclaré : « Il est regrettable que cette carence survienne à un moment où les pays du CCG n'ont ménagé aucun effort pour soutenir les causes de la nation arabe et islamique sur les plans politique et économique, où ils ont été et restent à l'avant-garde des soutiens à la stabilité et au développement, et soucieux de l'unité du rang arabe, ce qui double la responsabilité de développer le cadre institutionnel arabe pour accompagner ces efforts et les traduire en résultats tangibles. »

Il a réaffirmé l'importance de la participation des pays de la région à tout futur processus de négociation avec l'Iran afin de formuler des visions relatives à la réalisation de la sécurité et de la stabilité régionales, en particulier pour les pays souffrant directement du comportement agressif de l'Iran envers son environnement régional.