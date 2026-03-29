Le président des Émirats arabes unis appelle le président de la région du Kurdistan d’Irak et condamne l’attaque terroriste contre sa résidence

ABOU DHABI, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu par téléphone avec Son Excellence Nechirvan Barzani, Président de la Région du Kurdistan d’Irak, au cours duquel il a condamné l’attaque terroriste visant sa résidence dans le gouvernorat de Duhok.

Son Altesse a réaffirmé le soutien des Émirats arabes unis à tous les efforts visant à renforcer la sécurité de la République d’Irak et de la Région du Kurdistan.

Son Excellence Barzani a exprimé sa gratitude à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour la position de soutien des Émirats arabes unis envers l’Irak en général et la Région du Kurdistan en particulier.

L’entretien a également abordé la poursuite de l’agression terroriste iranienne visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles.

Son Excellence Barzani a réitéré sa condamnation de cette agression, soulignant qu’elle constitue une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies, et qu’elle compromet la paix et la sécurité régionales et internationales.