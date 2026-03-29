Le président des Émirats arabes unis et la sénatrice américaine Joni Ernst examinent les développements régionaux

ABOU DHABI, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a tenu une réunion virtuelle avec la Sénatrice américaine Joni Ernst, au cours de laquelle ils ont discuté de la coopération stratégique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis ainsi que de leur engagement commun à renforcer davantage les liens de manière à servir leurs intérêts mutuels et à bénéficier à leurs peuples.

La réunion a également abordé les développements dans la région et leurs graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, les deux parties ayant échangé leurs points de vue à ce sujet.

Ils ont également discuté de la poursuite des attaques terroristes iraniennes visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles.

La Sénatrice Ernst a condamné ces attaques, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté ainsi que du droit et des normes internationaux.

La réunion s'est déroulée en présence de Son Excellence Yousef Al Otaiba, Ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis.