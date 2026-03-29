Le président des Émirats arabes unis et son homologue congolais examinent les développements régionaux et les relations bilatérales

ABOU DHABI, 29 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un appel téléphonique de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, afin de discuter des derniers développements dans la région et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que de leur impact sur l’économie mondiale.

Les deux parties ont abordé la poursuite de l’agression terroriste iranienne visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, soulignant qu’il s’agit d’une violation de la souveraineté et du droit international, et que cela compromet la stabilité régionale.

Le Président Denis Sassou Nguesso a condamné ces attaques et a affirmé la solidarité de la République du Congo avec les Émirats arabes unis concernant les mesures prises pour préserver leur sécurité, leur stabilité et leur intégrité territoriale, ainsi que pour assurer la sécurité de leur population et de leurs résidents.

L’entretien a également permis d’explorer les opportunités de renforcer la coopération bilatérale dans le cadre de l’Accord de partenariat économique global entre les deux pays, les deux parties réaffirmant leur engagement à atteindre ses objectifs.

Son Altesse a félicité le Président Denis Sassou Nguesso pour sa réélection en tant que Président de la République du Congo, lui souhaitant plein succès dans la réalisation des aspirations de son peuple à davantage de progrès et de prospérité.

Le Président Denis Sassou Nguesso a exprimé sa gratitude et a formulé ses vœux pour la poursuite du développement des relations entre les deux pays.