Le président des Émirats arabes unis reçoit un appel du président du Conseil européen

ABOU DHABI, 30 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu un appel téléphonique de Son Excellence António Costa, Président du Conseil européen, au cours duquel ils ont discuté des développements dans la région dans un contexte d’escalade militaire continue et de ses répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que de son impact grave sur la navigation internationale et l’économie mondiale.

L’appel a également abordé l’agression terroriste iranienne persistante visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, y compris des attaques contre des civils et des infrastructures civiles.

Son Excellence Costa a condamné cette agression, soulignant qu’elle constitue une violation de la souveraineté et du droit international et qu’elle compromet la paix et la sécurité régionales et internationales. Les deux parties ont également discuté de la coopération entre les Émirats arabes unis, l’Union européenne et ses États membres, ainsi que des opportunités d’élargir davantage les liens de manière à soutenir les intérêts communs et à apporter des avantages mutuels.