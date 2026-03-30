Sultan bin Ahmed célèbre le lancement réussi du satellite cube SharjahSat 2

CHARJAH, 30 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice-Souverain de Charjah et Président de l’Université de Charjah (UOS), a assisté lundi soir, depuis le siège du Centre spatial et d’astronomie de l’Université de Charjah, via une retransmission en direct, au lancement du satellite cube « SharjahSat 2 », à bord de la fusée « Falcon 9 » de la société « SpaceX » depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie, États-Unis.

Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed a adressé ses félicitations au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membre du Conseil suprême et Souverain de Charjah, ainsi qu’au peuple des Émirats arabes unis pour le lancement réussi du satellite cube « SharjahSat 2 ».

Il a souligné que « SharjahSat 2 » marque une nouvelle étape dans le parcours de l’émirat vers le renforcement de sa position dans les domaines des sciences spatiales et des technologies avancées. Il soutient la recherche scientifique et permet aux jeunes talents nationaux de contribuer efficacement à façonner l’avenir.

Il a expliqué que « SharjahSat 2 » est le deuxième projet de la série de satellites cubes que le Centre spatial et d’astronomie de Charjah développe avec l’aide d’ingénieurs émiratis. Cela confirme la continuité de l’approche scientifique et technique adoptée par l’émirat et renforce les capacités des étudiants et chercheurs dans la conception et l’exploitation de satellites. Par conséquent, cela contribue à préparer une génération habilitée, dotée d’outils d’innovation et de connaissances pour suivre le rythme des évolutions mondiales dans le secteur spatial.

Il a souligné que cette réalisation est le fruit des efforts conjoints des institutions académiques et de recherche à travers le pays. Elle reflète l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer leur présence dans le secteur spatial tant au niveau régional qu’international. Il a insisté sur le fait que la prochaine phase impliquera davantage de projets innovants favorisant le développement durable et offrant de plus grandes opportunités aux jeunes de contribuer au progrès national.

Le Professeur Hamid Majoul Al Nuaimi, conseiller du Président de l’Université de Charjah et Directeur du Centre spatial et d’astronomie de Charjah, a confirmé que le satellite « SharjahSat 2 » fait partie d’une série de satellites que le centre développe dans le cadre d’un programme scientifique intégré. Ce programme vise à permettre aux étudiants et chercheurs d’acquérir une expérience pratique complète dans la conception, le développement, l’exploitation et l’analyse de satellites.

De tels efforts contribuent à appliquer les résultats de ce programme au service des institutions vitales de l’Émirat de Charjah et à renforcer le rôle des talents nationaux dans le secteur spatial.

Al Nuaimi a expliqué que ce projet représente l’aboutissement d’années d’efforts scientifiques et techniques continus, menés par une équipe de chercheurs et d’ingénieurs du parc en collaboration avec divers organismes gouvernementaux de l’émirat. Il reflète un modèle d’intégration entre les institutions scientifiques et les organismes de soutien. Il a souligné que le satellite fournira des données et des images de haute qualité pouvant être utilisées dans de nombreux domaines, notamment les études environnementales, la planification urbaine, la surveillance des changements de surface et le soutien à la recherche scientifique dans les sciences spatiales.

L’ingénieure Amal Al Hammadi a présenté les caractéristiques du satellite cube « SharjahSat 2 » et ses spécifications techniques avancées, mettant en avant son voyage dans l’espace, où il est lancé en orbite terrestre basse à une altitude estimée à environ 500 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Cette position lui permet d’accomplir efficacement ses missions, soutenant des domaines tels que la recherche scientifique, l’observation de la Terre et le développement de technologies spatiales modernes.

Al Hammadi a expliqué qu’après le lancement réussi, la phase pilote du satellite, qui durera environ trois mois, sera testée afin de garantir l’efficacité de ses systèmes. Cela sera suivi par la phase opérationnelle, permettant aux responsables de prendre périodiquement des images de l’Émirat de Charjah et des Émirats arabes unis et d’en effectuer l’analyse.

Son Altesse Sultan bin Ahmed, accompagné des membres du Conseil d’administration de l’université, des directeurs d’institutions, des hauts responsables et des participants, a assisté au lancement de la fusée « Falcon 9 » transportant le satellite cube « SharjahSat 2 ».

Il a écouté une explication sur les étapes de la transmission du satellite, depuis le lancement de la fusée à sa base jusqu’à sa séparation et l’entrée du satellite en orbite.

Après le lancement réussi du satellite cube « SharjahSat 2 », Son Altesse a signé une plaque simulée des plaques satellites dans le parc, et a serré la main de l’équipe de travail des ingénieurs émiratis ayant contribué à cette réussite, les félicitant pour le succès du projet, et a remercié et exprimé sa gratitude aux organismes gouvernementaux soutenant le projet, à savoir : l’Autorité de l’électricité, de l’eau et du gaz de Charjah, le Département de la planification et de l’arpentage, et la Municipalité de Charjah, leur souhaitant succès dans leurs futurs projets.

Le satellite composite « SharjahSat 2 » vise à fournir des images spectrales et des données à haute résolution, offrant aux entités participantes des informations essentielles pour renforcer leurs activités de recherche et pratiques. Il soutiendra leurs futurs plans stratégiques et améliorera la planification stratégique des projets à venir dans l’Émirat de Charjah.

Le projet du satellite cube SharjahSat 2 comprend cinq sous-systèmes, suivant la structure utilisée dans les satellites cubes. Il inclut le système énergétique, qui alimente le satellite à l’aide de panneaux solaires et de batteries pour stocker l’énergie ; le système de communication, permettant le contact avec le satellite et la réception des données ; le système de contrôle et de guidage, assurant une stabilité et une navigation précises ; le système de traitement des données, chargé de gérer et d’analyser les informations ; et la structure externe, offrant protection et soutien aux autres systèmes.

Le projet vise à fournir aux partenaires des données et des images scientifiques de haute qualité pouvant être utilisées dans divers domaines, notamment la planification urbaine, la surveillance de la croissance et des changements urbains, l’étude de l’environnement par le suivi de la dégradation des terres, de la désertification et des transformations d’origine humaine, ainsi que le soutien à la gestion des risques grâce à une observation continue des évolutions connexes.