Hamdan bin Mohammed approuve des incitations économiques d’un milliard d’AED lors d’une réunion du Conseil exécutif de Dubaï

DUBAÏ, 30 mars 2026 (WAM) — Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prince héritier de Dubaï, Vice-Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, et président du Conseil exécutif de Dubaï, a approuvé une série d’initiatives et de stratégies visant à autonomiser les individus et la société, à promouvoir le commerce et l’investissement, à renforcer les mécanismes de mesure de la performance économique et à protéger la main-d’œuvre, lors d’une réunion du Conseil tenue en sa présence.

La réunion a entériné cinq projets et initiatives majeurs : des incitations économiques d’un milliard de dirhams en faveur de l’économie et de la société de Dubaï ; les résultats mettant en évidence la croissance économique de l’émirat au quatrième trimestre 2025, accompagnés d’une méthodologie actualisée de mesure du PIB ; l’initiative des entrepôts virtuels ; la stratégie d’autonomisation de Dubaï ; et la stratégie de santé et de sécurité pour les logements des travailleurs.

Ces décisions s’inscrivent dans la vision du président, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et souverain de Dubaï.

Son Altesse Cheikh Hamdan a déclaré : « Sous la direction visionnaire de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed et de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid, et grâce à la détermination de son peuple et à une société ouverte et inclusive, les Émirats arabes unis sont bien positionnés pour un avenir meilleur. » Il a souligné que le pays a établi une référence mondiale pour les villes, fondée sur une vision claire et des politiques solides.

« Dubaï s’est forgé une réputation de crédibilité, de transparence et de confiance auprès des entreprises et des investisseurs du monde entier, et se tient prête à relever tout défi grâce à la détermination de sa population et à la force de sa société inclusive », a-t-il ajouté.

Cheikh Hamdan a indiqué que les mesures approuvées reflètent l’engagement de Dubaï à fournir un soutien concret aux individus, aux familles et aux entreprises.

La réunion s’est tenue en présence de Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Premier vice-souverain de Dubaï, Vice-Premier ministre et ministre des Finances des Émirats arabes unis, ainsi que de Son Altesse Cheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, deuxième vice-souverain de Dubaï.

Un ensemble d’incitations économiques d’un montant total d’un milliard de dirhams sera mis en œuvre sur une période de trois à six mois à partir du 1er avril 2026.

Cette initiative vise à alléger les pressions financières pesant sur les entreprises et les particuliers dans divers secteurs. Elle comprend le report de plusieurs frais gouvernementaux pendant trois mois, notamment des mesures permettant aux hôtels de différer le paiement de 100 % des frais de vente et du « Tourism Dirham » afin de renforcer la liquidité dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme. Les délais de grâce pour les données douanières seront prolongés de 30 à 90 jours, avec possibilité d’extension supplémentaire, dans le respect total de la législation fiscale applicable. L’initiative prévoit également la simplification des procédures de délivrance et de renouvellement des permis de résidence, facilitant ainsi l’installation et le travail des talents à Dubaï.

Le Conseil exécutif a également approuvé les résultats de la performance économique de Dubaï pour le quatrième trimestre 2025, au cours duquel l’émirat a enregistré une croissance de 6,4 %. Sur l’ensemble de l’année, le PIB de Dubaï a progressé de 5,4 %, atteignant 937 milliards de dirhams.

Le Conseil a en outre validé une mise à jour complète de la méthodologie de mesure du PIB, élargissant le champ des enquêtes économiques, renforçant la couverture statistique et introduisant des bases de données plus complètes reflétant fidèlement la performance réelle.

Le Conseil exécutif a approuvé l’initiative des entrepôts virtuels, supervisée par Dubai Customs. Dans sa première phase, celle-ci facilitera les importations temporaires à Dubaï afin d’assurer la fluidité des flux de marchandises, y compris les œuvres d’art.

Dans le cadre d’une nouvelle déclaration d’admission temporaire, les importations d’œuvres d’art seront exemptées de droits de douane et de garanties financières, tandis que les droits sur les œuvres privées seront suspendus pour une durée de trois ans.

L’initiative supprime également les restrictions géographiques, simplifie les prolongations de délais et introduit des copies virtuelles des œuvres pour un suivi technologique continu. Elle s’appuie sur le projet pilote « Art Flow » de Dubai Customs et offre des avantages financiers et procéduraux significatifs, consolidant ainsi la position de Dubaï comme centre mondial de premier plan dans ce domaine.

La stratégie d’autonomisation de Dubaï, approuvée par le Conseil exécutif et supervisée par la Community Development Authority, s’aligne étroitement sur l’Agenda social de Dubaï 33 et s’appuie sur les réalisations du programme d’autonomisation de Dubaï, qui a déjà soutenu 1 200 jeunes Émiratis, créé plus de 7 000 opportunités d’emploi et mobilisé plus de 400 entités partenaires.

Cette stratégie vise à améliorer le niveau de vie, renforcer la stabilité financière, promouvoir un emploi durable et consolider la cohésion sociale au sein des familles émiraties. Elle adopte une approche à double volet, offrant un soutien adapté aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux personnes souhaitant entreprendre à domicile. Les partenariats intersectoriels entre le gouvernement, les entreprises et les organisations communautaires en constituent un pilier central.

La réunion a également approuvé la stratégie de santé et de sécurité pour les logements des travailleurs. Cette stratégie représente une avancée majeure pour l’amélioration des conditions de vie et de travail à Dubaï. D’ici 2033, elle vise un accès à 100 % aux services essentiels pour les travailleurs ainsi qu’une conformité totale des logements aux normes de santé et de sécurité. L’initiative soutient le Plan directeur urbain de Dubaï 2040 et s’aligne sur les réglementations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), reflétant l’engagement de Dubaï en faveur du bien-être des travailleurs et d’un développement urbain durable.