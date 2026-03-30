La RTA lance des opérations commerciales impliquant des taxis autonomes

DUBAÏ, 30 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité des routes et des transports (RTA) de Dubaï a annoncé le lancement des opérations commerciales du service de taxi autonome à Umm Suqeim et Jumeirah, en partenariat avec Apollo Go et WeRide (Nasdaq : WRD), un leader mondial des technologies de conduite autonome.

Les véhicules WeRide sont mis à la disposition du public via l’application Uber, tandis que Tawasul Transport est responsable de la gestion et de l’exploitation de la flotte.

Apollo Go, filiale de Baidu, fournit des services de mobilité autonome via l’application Apollo Go en collaboration avec la Dubai Taxi Company pour soutenir les opérations locales.

Ce déploiement reflète l’approche de Dubaï en matière d’adoption de solutions de mobilité intelligente et son engagement à traduire ses visions et stratégies en projets et initiatives concrètes. Le lancement des opérations commerciales renforce davantage la position de Dubaï en tant que destination idéale pour l’expansion des entreprises mondiales de conduite autonome, soutenue par son infrastructure avancée, une vision stratégique claire et la préparation de ses systèmes intelligents. Il contribue également à la réalisation des objectifs de la Stratégie de transport autonome de Dubaï et à renforcer la position de Dubaï en tant que leader mondial dans l’adoption de solutions de mobilité du futur.

Les véhicules Apollo Go et WeRide sont accessibles via l’application Uber et l’application Apollo Go à Umm Suqeim et Jumeirah — deux des quartiers les plus dynamiques de Dubaï situés à proximité des plages publiques — permettant aux utilisateurs de réserver facilement leurs trajets via l’une ou l’autre des plateformes.

La première phase du déploiement commercial comprend la mise en service de 100 taxis autonomes au sein du réseau de transport de Dubaï, avec des plans d’expansion progressive de la flotte au cours des prochaines années, en adéquation avec la demande croissante de solutions de mobilité intelligente et l’orientation de l’émirat vers un avenir axé sur les technologies de transport avancées.

Normes de sécurité les plus élevées

En amont du lancement, une série d’essais opérationnels de véhicules autonomes a été menée sur des routes désignées à travers Dubaï afin d’évaluer la performance du système et d’assurer la préparation au déploiement dans l’environnement routier de l’émirat, conformément aux normes les plus strictes de sécurité et d’exploitation.

Les véhicules autonomes fonctionnent au sein d’un système intégré alimenté par l’intelligence artificielle, des technologies de détection avancées et des systèmes de prise de décision autonomes, garantissant une mobilité sûre et fluide dans des environnements urbains réels et sur routes ouvertes, aux côtés du trafic en temps réel.

Les taxis autonomes opèrent grâce à un système logiciel intégré reposant sur l’intelligence artificielle, des cartes numériques haute définition et des algorithmes d’apprentissage profond, permettant le traitement des données et la prise de décision en temps réel lors de l’exploitation. Les véhicules peuvent interagir efficacement avec des conditions de circulation dynamiques, y compris les intersections, les feux de signalisation, les piétons et les autres véhicules, tout en respectant pleinement la réglementation routière.

Le système bénéficie d’une vaste expérience opérationnelle, la flotte de l’opérateur ayant accumulé plus de 150 millions de kilomètres de conduite sécurisée et réalisé plus de 10 millions de trajets autonomes dans plusieurs villes à travers le monde. Ce bilan a permis le développement de modèles d’exploitation avancés et évolutifs pour le déploiement commercial.