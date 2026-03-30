Réunion GCC–Jordanie–Russie examine les agressions iraniennes et les évolutions régionales

RIYAD, 30 mars 2026 (WAM) -- La réunion ministérielle conjointe entre le Conseil de coopération du Golfe, le Royaume hachémite de Jordanie et la Fédération de Russie s'est tenue par visioconférence, sous la présidence de Son Excellence le Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn et Président en exercice du Conseil ministériel.

La réunion a vu la participation des ministres des Affaires étrangères des États membres du CCG, de Son Excellence Jasem Mohamed Albudaiwi, Secrétaire général du CCG, de Son Excellence Sergey Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ainsi que du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés de Jordanie.

Le Secrétaire général du CCG a indiqué que la réunion avait abordé les agressions iraniennes contre les États du CCG et le Royaume hachémite de Jordanie, en plus de passer en revue les derniers développements dans la région et d'échanger des points de vue sur les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité et la stabilité régionales.