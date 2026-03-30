Le Ministère de l'Éducation prolonge l'apprentissage à distance jusqu'au 17 avril

ABOU DHABI, le 30 mars 2026 (WAM) -- Le Ministère de l'Éducation a prolongé l'apprentissage à distance pour tous les élèves ainsi que pour le personnel enseignant et administratif, jusqu'au vendredi 17 avril.

Cette décision s'applique aux crèches, jardins d'enfants, ainsi qu'aux écoles publiques et privées à l'échelle nationale.

Le Ministère a confirmé que la situation fera l'objet d'une réévaluation hebdomadaire. Les administrations scolaires ont précédemment reçu un guide complet d'apprentissage à distance pour le troisième trimestre académique. Ce cadre vise à garantir la continuité de l'éducation grâce à des horaires flexibles et des activités d'apprentissage structurées, tout en favorisant une communication active et une coopération avec les parents.