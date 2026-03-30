AD Ports Group enregistre des revenus records de 20,77 milliards d’AED et un bénéfice net de 2,07 milliards d’AED

ABOU DHABI, 30 mars 2026 (WAM) -- AD Ports Group (ADPORTS:ADX), un leader mondial dans les solutions de commerce, d’industrie et de logistique, a publié son Rapport Annuel 2025, qui retrace une année de revenus et de bénéfices records, alors que le Groupe a renforcé ses principaux corridors commerciaux et zones géographiques d’opérations, optimisé son portefeuille d’actifs et son bilan, et investi dans des infrastructures portuaires clés, des capacités logistiques et la connectivité maritime afin de soutenir son expansion internationale génératrice de profits. Le rapport « Curating Connectivity » met en avant les efforts fructueux du Groupe pour tirer parti de sa présence croissante le long des principaux corridors commerciaux internationaux et zones géographiques stratégiques, tels que les Émirats arabes unis, l’Europe, l’Égypte, le Pakistan et l’Afrique, afin de préparer ses plateformes commerciales intégrées à une performance renforcée et d’accroître la connectivité mondiale, malgré une année difficile marquée par des conflits régionaux, des droits de douane, un environnement macroéconomique mondial en affaiblissement et des perturbations continues des chaînes d’approvisionnement.

Les divisions Ports, Villes Économiques & Zones Franches, et Clusters Maritimes & Shipping ont été les principaux moteurs du chiffre d’affaires record du Groupe, atteignant 20,77 milliards AED, et du bénéfice net total record de 2,07 milliards AED, en hausse respectivement de 20 % et 16 % par rapport à 2024.

Les revenus et bénéfices ont plus que quintuplé depuis 2020, dans le cadre de la stratégie d’expansion « internationalisation intelligente » du Groupe, soutenue par des investissements significatifs au niveau national pour renforcer la position d’Abou Dhabi en tant que pôle international du commerce et de l’industrie.

En 2025, le Groupe a annoncé, avec son partenaire mondial de transport maritime CMA CGM Group, des plans d’expansion de leur terminal à conteneurs commun CMA Terminals Khalifa Port à Abou Dhabi, moins d’un an après son ouverture, face à une forte demande.

À l’international, le Groupe a acquis des participations dans des opérateurs majeurs de terminaux à conteneurs en Égypte et en Syrie, et a annoncé, avec des partenaires égyptiens, des projets de développement de la zone industrielle et logistique KEZAD East Port Said de 20 km2 à l’embouchure méditerranéenne du canal de Suez.

Son Excellence Mohamed Hassan Alsuwaidi, Président du Conseil d’Administration d’AD Ports Group, a déclaré : « Les résultats du Groupe reflètent non seulement l’ampleur et la résilience de son modèle d’affaires diversifié et de ses clusters intégrés, mais aussi la confiance croissante que les clients, partenaires et investisseurs accordent à AD Ports Group en tant que moteur de croissance durable à long terme. L’agilité opérationnelle d’AD Ports Group lui permet de s’adapter de manière rentable dans des environnements commerciaux volatils pour produire des résultats solides et constants tout au long du cycle. »

Le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur Général et PDG du Groupe – AD Ports Group, a déclaré : « Notre performance en 2025 reflète l’exécution disciplinée, la maturité croissante de notre base d’actifs et l’importance stratégique accrue de notre stratégie axée sur les corridors et les régions pour les clients et partenaires du monde entier. Nous avons continué, guidés par notre sage direction, à interconnecter nos ports, services maritimes, plateformes logistiques et zones économiques dans un écosystème cohérent permettant aux clients de déplacer plus efficacement marchandises, capitaux et opérations le long des principaux corridors commerciaux. »

Une réalisation majeure a été la capacité du Groupe à tirer parti de son réseau mondial en expansion pour remporter un volume croissant d’affaires auprès de ses principaux clients existants, tout en élargissant sa clientèle sur cinq continents.

En 2025, la base clients du Groupe a augmenté de près de 20 %, et les dépenses de ses 10 principaux clients ont progressé d’environ 40 %, démontrant l’attrait croissant des solutions intégrées du Groupe.

Reflétant le rôle mondial renforcé du Groupe, Khalifa Port a été classé 39e dans le classement Lloyd’s List Top 100 Ports des plus grands ports à conteneurs du monde en 2025. Le Groupe était entré pour la première fois dans cette prestigieuse liste mondiale à la 95e place en 2019.

Au cours de l’année, le Groupe a reçu un Guinness World RecordTM pour avoir déployé le plus grand nombre d’agents IA autonomes, soit 205, au sein d’une entreprise logistique mondiale, et a réduit l’intensité carbone de ses opérations mondiales, par unité de revenu, de 18 % par rapport à 2024, soulignant le succès continu de ses mesures d’efficacité énergétique, de ses investissements bas carbone et de la transition vers des opérations plus électrifiées, notamment dans les Ports et le Maritime & Shipping.

Orientation stratégique

AD Ports Group a affiché une croissance résiliente, alimentée par la montée en puissance opérationnelle de ses principales activités, des investissements organiques soutenus dans de nouvelles infrastructures et services, et la poursuite d’opérations sélectives de fusions et acquisitions.

De manière significative, le Groupe a rationalisé et renforcé son bilan au cours de l’année grâce à la solide performance de ses activités principales et au lancement d’un programme actif de monétisation d’actifs, qui permettra de lever 4,6 milliards AED via la vente de terrains et d’entrepôts, ainsi que la cession d’une participation financière dans NMDC, un leader mondial de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la construction et du dragage maritime – sous réserve des conditions de marché, des approbations réglementaires et des considérations d’exécution.

L’expansion de l’économie non pétrolière des Émirats arabes unis et les évolutions de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont continué de générer des vents favorables financiers qui ont soutenu l’expansion mondiale rentable du Groupe.

Le lancement de services de transport maritime de conteneurs en Afrique de l’Ouest et de l’Est, le démarrage d’opérations de terminaux portuaires polyvalents et d’une activité logistique intérieure en Angola, ainsi que l’expansion continue des opérations portuaires du Groupe au Pakistan, où il a lancé des travaux de dragage et s’est associé à Louis Dreyfus Company (LDC) pour développer et exploiter une installation de manutention et de stockage de vrac propre pour produits agricoles au port de Karachi, ne sont que trois exemples des efforts du Groupe en 2025 pour densifier ses principaux corridors commerciaux.

Dans l’ensemble, 2025 a été une année de consolidation et d’affinement stratégique. En 2026, AD Ports Group reste concentré sur l’approfondissement de son modèle basé sur les corridors, l’intégration des actifs et la conversion de sa présence opérationnelle en valeur durable à long terme.

Le Groupe se concentrera sur le développement, la modernisation et le lancement des opérations commerciales de ses terminaux portuaires aux Émirats arabes unis, ainsi qu’à Safaga (Égypte), Karachi (Pakistan) et Lattaquié (Syrie).

Aperçu du marché

Les marchés mondiaux du transport maritime en 2025 ont évolué dans un contexte de complexité géopolitique, réglementaire et macroéconomique exceptionnelle. Les flux commerciaux ont été remodelés par la persistance des régimes de sanctions, l’incertitude accrue des politiques commerciales et les perturbations continues du transit par la mer Rouge et le canal de Suez. Le Groupe a adapté ses opérations à ces défis en conformité avec les réglementations internationales et locales applicables.

Pour des facilitateurs de commerce diversifiés tels qu’AD Ports Group, les résultats du marché dans le secteur du transport maritime se sont traduits par des opportunités différenciées sur l’ensemble des plateformes de ports, de logistique et de villes économiques.

L’économie des Émirats arabes unis a continué d’offrir une base stable et favorable à l’activité maritime et logistique.

Selon la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), le pays a enregistré une croissance du PIB d’environ 5 % en 2025, portée par l’expansion non pétrolière dans le commerce, la logistique, la fabrication et les services.

En conséquence, le commerce extérieur non pétrolier des Émirats arabes unis a dépassé 1 000 milliards USD (3 800 milliards AED) en 2025, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente, atteignant les objectifs cinq ans plus tôt que prévu et démontrant l’accélération de la stratégie de diversification économique du pays.

La croissance du commerce mondial de conteneurs, bien qu’importante pour le modèle opérationnel d’AD Ports Group, n’est pas le seul indicateur de performance du Groupe diversifié dans son ensemble, qui continue d’ajouter de la capacité, d’intensifier ses opérations, de gagner en efficacité opérationnelle, de développer des synergies entre ses activités, d’opérer dans des régions à forte croissance et de bénéficier de la stratégie de diversification économique des Émirats arabes unis et de ses principaux partenaires commerciaux.

Le Rapport Annuel 2025 est accessible sur le site web d’AD Ports Group www.adportsgroup.com/en.