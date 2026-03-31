Mariam Al Shamsi nommée au comité féminin de la Fédération mondiale de karaté

DUBAÏ, 31 mars 2026 (WAM) -- La Fédération mondiale de karaté (WKF) a annoncé la nomination de Mariam Al Shamsi, membre du conseil d'administration de la Fédération des Émirats arabes unis de karaté, au sein du Comité féminin de la WKF, en reconnaissance de sa compétence et de son expertise en planification stratégique ainsi que de ses contributions significatives au développement du karaté.

La Fédération des Émirats arabes unis de karaté a souligné que cette nomination met en avant le statut international croissant des talents nationaux et renforce le rôle des femmes émiraties dans le développement du secteur sportif.