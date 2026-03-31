Abou Dhabi étend la politique solaire aux résidences pour renforcer l’efficacité énergétique

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) – Le Département de l’Énergie d’Abou Dhabi (DoE) a annoncé le lancement de la deuxième phase de sa Politique d’Auto-Approvisionnement en Énergie Solaire, élargissant ainsi son champ d’application pour inclure, pour la première fois à Abou Dhabi, le secteur résidentiel.

La politique concerne les propriétaires de villas et les immeubles résidentiels, le cas échéant, leur permettant de produire et de stocker de l’électricité à partir de systèmes solaires installés sur les toits et d’intégrer efficacement leur utilisation au réseau.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mandat du DoE visant à élaborer des politiques et des cadres réglementaires favorisant la transition vers un système énergétique plus efficace et durable, tout en encourageant l’adoption de solutions intelligentes et flexibles pour la production et la consommation d’énergie.

Elle s’appuie sur le succès de la première phase de la politique, lancée lors du Sommet mondial des gouvernements en février, qui avait permis aux propriétaires de fermes, de maisons de repos et de ranchs de bénéficier de solutions solaires pour l’auto-production et le stockage d’électricité, améliorant ainsi l’efficacité de la consommation.

Cette extension reflète l’adoption croissante de solutions d’énergie renouvelable parmi les clients et s’aligne sur les objectifs nationaux visant à répondre à la demande croissante en énergie grâce à des solutions avancées au service de tous les secteurs.

La nouvelle phase met l’accent sur la facilitation de l’adoption à travers un cadre réglementaire simplifié qui rationalise les procédures d’installation et de raccordement au réseau, ainsi que la standardisation des exigences techniques afin de garantir des niveaux élevés de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

Conformément à la première phase de la politique, le DoE a publié une politique sur l’acquisition d’appareils à consommation efficace, fournissant un cadre pratique pour soutenir les particuliers et les entités dans l’achat et l’exploitation des solutions les plus performantes, sur la base de données réelles de performance et du coût total du cycle de vie, permettant ainsi une prise de décision plus efficace et durable à long terme.

La politique couvre les principaux systèmes ayant un impact sur l’efficacité de la consommation, notamment la climatisation et le refroidissement, le chauffage de l’eau, l’éclairage et les appareils électriques, ainsi que les pompes, moteurs et systèmes d’irrigation. Elle met également en avant les meilleures pratiques opérationnelles, les solutions de contrôle intelligent et l’entretien régulier, contribuant à la réduction de la consommation d’énergie et d’eau, à la diminution des charges de pointe et à l’amélioration de l’efficacité économique et environnementale.

La deuxième phase de la politique permet également aux clients de couvrir une part significative de leur consommation énergétique quotidienne pendant les heures d’ensoleillement et leur offre la possibilité de stocker l’électricité grâce à des systèmes de batteries, réduisant ainsi considérablement la pression sur le réseau et améliorant la gestion de la charge électrique à l’échelle de l’émirat.

Abdulaziz Mohammed Al Obaidli, Directeur général des Affaires réglementaires au sein du DoE, a déclaré : « La deuxième phase de la Politique d’Auto-Approvisionnement en Énergie Solaire représente une étape importante dans l’avancement de la mise en œuvre de la politique, en intégrant le secteur résidentiel pour améliorer l’efficacité de la consommation énergétique et soutenir l’intégration du système électrique. Nous renforçons les partenariats dans la transition vers l’énergie propre, contribuant à un mix énergétique plus équilibré et durable en donnant les moyens à un segment plus large de la société. »

La politique reflète l’engagement du DoE à accélérer l’adoption de solutions énergétiques avancées, à soutenir l’efficacité du système et à contribuer aux objectifs de la Stratégie d’Efficacité Énergétique et Hydrique 2030 de l’émirat. Elle incarne également une approche intégrée combinant cadres réglementaires, solutions techniques et mesures comportementales pour améliorer l’efficacité tant au niveau des consommateurs qu’à celui du système.