La municipalité de Dubaï gère les impacts des conditions météorologiques avec une grande efficacité

DUBAÏ, 31 mars 2026 (WAM) – La Municipalité de Dubaï a annoncé la gestion réussie des impacts associés au système météorologique dépressionnaire « Azm » grâce à un cadre opérationnel proactif et intégré qui a assuré la sécurité de la communauté, la continuité des services et une reprise rapide à travers l’Émirat.

Cette réponse reflète les capacités avancées de Dubaï en matière de gestion de crise et d’urgence, renforçant sa position parmi les villes les plus préparées et résilientes au monde face aux défis liés au climat.

La Municipalité de Dubaï a activé un système opérationnel unifié soutenu par environ 3 500 membres du personnel, comprenant des superviseurs, des ingénieurs, des agents de terrain et des équipes de secours spécialisées.

Les opérations ont été renforcées par une flotte logistique complète de plus de 1 210 machines et véhicules, incluant des citernes, des pompes fixes et mobiles, des véhicules lourds, des unités de soutien sur le terrain et des grues, garantissant une intervention rapide et coordonnée dans les zones touchées.

Durant cette période, la Municipalité de Dubaï a traité 15 150 appels et 8 466 interactions via le système intelligent « Faris », en plus de résoudre 4 325 signalements dans 249 zones. Ceux-ci comprenaient des accumulations d’eau, des arbres tombés, des obstructions de drainage et le nettoyage des routes, reflétant l’efficacité et la réactivité des systèmes opérationnels de la Municipalité.

L’infrastructure de drainage des eaux pluviales de Dubaï a démontré de solides performances, gérant un total de 12,195 millions de mètres cubes d’eau de pluie. Parmi ceux-ci, 7,362 millions de mètres cubes ont été traités par des stations de pompage, 4,833 millions de mètres cubes via des tunnels de drainage profonds, et 631 000 mètres cubes transportés par des citernes mobiles lors de 22 250 trajets.

Le réseau comprend plus de 124 000 bouches de drainage reliées à plus de 47 000 chambres d’inspection et un vaste système de canalisations s’étendant sur 4,9 millions de mètres linéaires, permettant collectivement l’évacuation de plus de 94 % des eaux pluviales.

Ces capacités reflètent l’investissement continu de la Municipalité de Dubaï dans des infrastructures avancées et résilientes conçues pour garantir la sécurité, la continuité opérationnelle et la durabilité à long terme.

La Municipalité de Dubaï a mis en œuvre un plan opérationnel par phases pour gérer l’événement météorologique. La première phase s’est concentrée sur la préparation préventive, incluant la mobilisation des équipes de terrain, le déploiement des équipements et la vérification des performances des infrastructures telles que les réseaux de drainage, les lacs de rétention et les systèmes de pompage.

La deuxième phase a impliqué l’activation des protocoles d’intervention d’urgence, assurant la gestion immédiate des accumulations d’eau et le maintien des services municipaux sans interruption grâce à la coordination avec des partenaires stratégiques via un cadre d’opérations conjointes. Cela a été suivi d’une phase de reprise structurée pour achever les opérations de drainage et rétablir des conditions normales à travers l’Émirat.

L’Ingénieur Adel Mohammed Al Marzouqi, Directeur Général de l’Agence des Déchets et des Eaux Usées à la Municipalité de Dubaï et Chef de l’Équipe de Drainage des Eaux Pluviales, a déclaré : « La réponse de Dubaï aux récentes conditions météorologiques démontre la force d’un modèle opérationnel intégré fondé sur la préparation, la coordination et des infrastructures avancées. Notre priorité demeure la sécurité, le bien-être et la qualité de vie de la communauté, soutenus par une planification proactive et des capacités de réponse rapide qui nous permettent de gérer efficacement les défis en toutes circonstances. »

Il a ajouté : « Nous restons engagés à faire progresser continuellement les infrastructures de gestion des eaux pluviales et des eaux usées afin de garantir qu’elles répondent aux normes les plus élevées de résilience, de durabilité et de préparation pour l’avenir. »

La Municipalité de Dubaï a maintenu des niveaux élevés de préparation opérationnelle dans les parcs publics, les plages et les installations récréatives, en donnant la priorité à la sécurité grâce à des inspections proactives, des fermetures temporaires lorsque nécessaire, et le déploiement d’environ 1 000 membres du personnel sur les sites clés.

Des technologies avancées ont soutenu les opérations, notamment des véhicules d’intervention sur plage, des unités de mobilité électrique, des drones, un robot de sauvetage marin, des systèmes de télédétection et des solutions de surveillance automatisée, améliorant la rapidité d’intervention et la connaissance de la situation.

À la suite de l’événement météorologique, la Municipalité de Dubaï a mis en œuvre des mesures de reprise rapide, permettant la réouverture des plages en 6 heures et des parcs publics en 24 heures. Les opérations de reprise ont inclus l’enlèvement de plus de 159 arbres tombés, l’évacuation de 1 130 mètres cubes d’eau et l’élimination de 12 250 kilogrammes de déchets, assurant la restauration sécurisée des espaces publics.

La Municipalité de Dubaï a également assuré le fonctionnement ininterrompu des stations d’eaux usées et d’eaux pluviales, gérant les flux de drainage, éliminant les obstructions et retirant les débris pour maintenir la sécurité routière et la fluidité du trafic à travers l’Émirat.

Ces efforts soulignent l’engagement de la Municipalité de Dubaï à offrir des environnements urbains sûrs, résilients et de classe mondiale, même dans des conditions difficiles.