La Commission européenne condamne l’adoption par Israël d’un projet de loi controversé instaurant la peine de mort

BRUXELLES, 31 mars 2026 (WAM) – La Commission européenne a condamné mardi l’adoption par Israël d’un projet de loi controversé instaurant la peine de mort.

« Il s’agit d’une évolution clairement négative au regard des obligations d’Israël en matière de respect des droits de l’homme », a déclaré le porte-parole de la Commission, Anouar El Anouni.

La nouvelle législation, approuvée par le Parlement israélien, étend le recours à la peine capitale aux attaques qualifiées de terroristes ayant entraîné la mort de citoyens israéliens.

Elle s’applique uniquement aux personnes qui « causent intentionnellement la mort d’une personne dans le but de nier l’existence de l’État d’Israël ».