Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique prolonge l'apprentissage à distance jusqu'au 17 avril 2026 dans les universités

DUBAÏ, 31 mars 2026 (WAM) -- Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MoHESR), en coordination avec le Conseil de l'Éducation, du Développement Humain et du Développement Communautaire, a annoncé la prolongation de l'apprentissage à distance dans les établissements d'enseignement supérieur jusqu'au 17 avril 2026. Les cours en présentiel ne reprendront que pour les programmes prioritaires nécessitant une présence physique, conformément à la récente circulaire du Ministère, avec un strict respect des mesures de sécurité approuvées afin de protéger les étudiants et les cadres académiques.

Le MoHESR a exhorté les établissements d'enseignement supérieur à surveiller l'évolution de la situation et à coordonner avec les autorités locales pour assurer la continuité, tout en maintenant la qualité de l'apprentissage et les normes d'évaluation académique.

Le Ministère continuera de suivre la situation et de procéder à des révisions hebdomadaires, les mises à jour étant annoncées via ses canaux officiels.