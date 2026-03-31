Le Ministre de l’Économie affirme la solidité des chaînes d’approvisionnement alimentaire aux Émirats

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme, a déclaré que les Émirats arabes unis, sous la direction de leur sage leadership, continuent de renforcer leur position en tant que principal centre régional pour les activités économiques dans le secteur alimentaire.

Il a souligné que le pays dispose d’une infrastructure intégrée basée sur les meilleures pratiques mondiales, une technologie avancée et des chaînes d’approvisionnement flexibles, garantissant efficacement la durabilité et l’abondance des approvisionnements alimentaires sur les marchés locaux.

Cette déclaration a été faite lors d’une visite de terrain du Ministre à Abu Dhabi Vegetable Oil Company (ADVOC), l’une des principales entreprises nationales des Émirats arabes unis dans le secteur de la fabrication alimentaire.

La visite visait à évaluer l’efficacité et la préparation des chaînes d’approvisionnement alimentaire ainsi que les niveaux de stocks stratégiques des produits essentiels, tout en renforçant le partenariat entre les secteurs public et privé.

Il a été accueilli par Nirman R. Shetty, Directeur Général d’ADVOC, et des hauts responsables de l’entreprise.

Bin Touq a indiqué que les industries alimentaires, y compris la production d’huile végétale, représentent un moteur clé pour renforcer le système national de sécurité alimentaire en favorisant l’intégration économique et industrielle, en stimulant la production locale et en soutenant la diversification économique.

Il a ajouté que les entreprises nationales du secteur de la fabrication alimentaire constituent un modèle de pointe de l’industrie émiratie, s’appuyant sur les technologies de production les plus récentes et respectant les normes les plus élevées de sécurité et de qualité alimentaires, ce qui leur permet de se développer localement, régionalement et mondialement.

Dans le contexte actuel, ces entreprises jouent un rôle central pour assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement alimentaire et la stabilité du marché, renforçant la capacité des Émirats arabes unis à répondre à la demande des consommateurs et soutenant leur position parmi les dix premiers pays de l’Indice mondial de sécurité alimentaire, conformément à la vision « Nous, les Émirats arabes unis 2031 ».

Le Ministre a souligné l’engagement des Émirats arabes unis à maintenir la stabilité du marché et à garantir la disponibilité des produits stratégiques en quantités suffisantes et sûres, en phase avec les évolutions régionales et mondiales.

Dans des déclarations à l’Agence de presse des Émirats (WAM), il a indiqué que le Ministère surveille en permanence l’évolution du marché, affirmant son engagement envers la stabilité des prix et rassurant le public sur la poursuite de cette stabilité dans la période à venir.

Il a noté que les Émirats arabes unis disposent d’un haut niveau de préparation pour faire face à divers scénarios afin d’assurer la disponibilité ininterrompue des produits essentiels. Il a ajouté que le Ministère de l’Économie et du Tourisme s’apprête à publier cette semaine des décisions visant à renforcer les mécanismes de surveillance des prix et à améliorer la transparence du marché.

Il a souligné que la sécurité alimentaire est une priorité nationale et une ligne rouge, notant que les stratégies à long terme des Émirats arabes unis se sont concentrées sur la construction d’un système intégré garantissant des approvisionnements alimentaires durables.

Il a relevé que les pôles économiques lancés par les Émirats arabes unis en septembre dernier ont placé les industries alimentaires au premier plan de leurs priorités, reflétant la clarté de l’orientation stratégique dans ce secteur vital.

Badreya Al Maidoor, Sous-secrétaire adjointe aux services de soutien au Ministère de l’Économie et du Tourisme, a confirmé la disponibilité des produits essentiels dans les points de vente au détail à l’échelle nationale. Elle a précisé que le centre d’appels du Ministère fonctionne toute la semaine et a traité environ 3 000 demandes depuis le début du Ramadan grâce à des équipes d’inspection spécialisées.

Falal Ameen, Directeur Général de Ghitha Holding, a déclaré que la visite reflète la profondeur du partenariat stratégique entre les secteurs public et privé et souligne leur engagement commun à soutenir et renforcer le système national de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis.

Il a ajouté que la visite revêt une importance particulière dans un contexte de développements régionaux et mondiaux rapides, mettant en avant l’importance de construire des systèmes d’approvisionnement plus flexibles et durables. Il a noté que le groupe continue de développer les capacités de production locale et d’adopter des technologies avancées pour garantir la disponibilité continue des produits alimentaires essentiels.

Abu Dhabi Vegetable Oil Company joue un rôle clé dans le soutien à la sécurité alimentaire aux Émirats arabes unis en assurant la disponibilité des produits essentiels et en maintenant des chaînes d’approvisionnement efficaces, contribuant ainsi à la stabilité du marché.

Au cours de la visite, le Ministre a examiné les différentes étapes de production à l’usine, depuis la réception des huiles brutes des marchés mondiaux, en passant par les processus de raffinage utilisant des technologies avancées, jusqu’au conditionnement final effectué sous des systèmes de contrôle qualité stricts. Il a également examiné les capacités opérationnelles avancées de l’usine, qui dépassent 200 000 tonnes métriques par an, ainsi que des capacités de stockage supérieures à 40 000 tonnes métriques, améliorant ainsi l’efficacité de la gestion des stocks et assurant la continuité de l’approvisionnement sur les marchés locaux et régionaux.

L’entreprise distribue près de 17 marques d’huile de cuisson via un réseau logistique intégré et un système moderne de chaîne d’approvisionnement, incluant la fabrication et le conditionnement par des tiers.

Les responsables de l’entreprise ont également informé le Ministre de son expansion régionale et internationale, avec des produits atteignant les pays du CCG, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, desservant de multiples secteurs, notamment la vente au détail, les industries alimentaires, l’hôtellerie, les entités gouvernementales et les organisations internationales.

Le commerce des Émirats arabes unis dans les produits alimentaires a atteint 148,6 milliards AED en 2024, soit une augmentation de 16,8 % par rapport à 127,2 milliards AED en 2023, tandis que les exportations nationales de produits alimentaires ont progressé de 10,9 % pour atteindre 24,2 milliards AED.