Abdullah bin Zayed reçoit le ministre grec de la Défense pour discuter des relations stratégiques et des développements régionaux

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a reçu Nikos Dendias, Ministre de la Défense nationale de la République hellénique amie.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des répercussions des attaques de missiles terroristes et non provoquées de l’Iran visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Ils ont examiné l’impact de ces actions sur la sécurité et la paix régionales, leurs graves implications pour la navigation internationale, ainsi que la menace qu’elles représentent pour l’approvisionnement énergétique mondial et l’économie mondiale.

Le chef de la diplomatie émirienne a hautement apprécié la visite du Ministre Dendias, soulignant qu’elle incarne la profondeur des relations stratégiques entre les deux nations. Il a ajouté que cette visite confirme la pleine solidarité de la Grèce avec les Émirats arabes unis à la suite des attaques de missiles terroristes et non provoquées de l’Iran.

Les deux ministres ont également examiné les voies de coopération et d’action conjointe dans le cadre du partenariat stratégique global liant les deux pays.

Son Altesse Cheikh Abdullah a réaffirmé la solidité des liens stratégiques entre les Émirats arabes unis et la Grèce, notant la croissance et le développement continus observés dans tous les secteurs sous le soutien et le patronage des dirigeants des deux nations amies.

La réunion s’est déroulée en présence de Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État.