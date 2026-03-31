Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel du Président de la Fédération de Russie

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont discuté des développements dans la région dans un contexte d'escalade militaire continue et de leurs graves répercussions sur la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que des conséquences négatives pour la navigation maritime internationale et l'économie mondiale.