Le Président des Émirats arabes unis et le Premier ministre grec discutent des développements régionaux et des relations bilatérales

ABOU DHABI, 31 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Son Excellence Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique, au cours duquel ils ont discuté de l'escalade militaire en cours dans la région et de ses graves répercussions sur la stabilité régionale et internationale, ainsi que de son impact sur la sécurité maritime et l'économie mondiale.

Le Premier ministre Mitsotakis a réitéré la condamnation par la Grèce des attaques terroristes iraniennes continues visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, y compris les attaques contre des civils et des infrastructures civiles, soulignant qu'elles constituent une violation de la souveraineté, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

L'appel a également permis d'examiner divers aspects de la coopération bilatérale et les moyens de renforcer davantage les liens dans le cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays, de manière à soutenir le développement mutuel.