L’Union européenne appelle à garantir la sûreté et la sécurité de la FINUL au Liban

BRUXELLES, 1er avril 2026 (WAM) -- L'Union européenne a appelé à garantir la sûreté et la sécurité de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) après la mort récente de trois de ses soldats de la paix.

Dans une déclaration conjointe, les ministres des Affaires étrangères de la Belgique, de la Croatie, de Chypre, de la France, de la Grèce, de l'Italie, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, ainsi que le Haut Représentant de l'Union européenne, ont exhorté toutes les parties, en toutes circonstances, à assurer la sécurité du personnel et des locaux de la FINUL, conformément au droit international.

« Nous réaffirmons notre ferme soutien au mandat de la FINUL dans le sud du Liban et appelons à maintenir ouverts les canaux de désescalade. Nous condamnons fermement toutes les récentes attaques contre les contingents de la FINUL, qui ont provoqué des pertes inacceptables parmi les soldats de la paix ces derniers jours », ajoute la déclaration.

Les ministres ont appelé Israël à éviter une nouvelle extension du conflit, notamment par une opération terrestre sur le territoire libanais.