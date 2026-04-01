Les Émirats arabes unis interceptent 5 missiles et 35 drones iraniens

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté mercredi 5 missiles balistiques et 35 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 438 missiles balistiques, 19 missiles de croisière et 2 012 drones.

Les attaques ont entraîné le martyre de 2 membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que le martyre d’un civil marocain contracté par les forces armées, en plus de 9 décès de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise, palestinienne et indienne.

Au total, 190 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigéria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et qu’il fera face avec fermeté à toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts et de ses capacités nationales.