Les Émirats arabes unis développent une infrastructure avancée de sécurité alimentaire fondée sur les meilleures pratiques mondiales, selon le ministre de l’Économie

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) -- Abdulla bin Touq Al Marri, Ministre de l’Économie et du Tourisme, a visité Grand Mills, une entreprise émiratie de premier plan dans le secteur des industries alimentaires, afin d’examiner les opérations locales de production et de distribution de farine, de surveiller les niveaux de stock stratégique et de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé.

Bin Touq a affirmé que les Émirats arabes unis, sous la direction de leur sage leadership, ont veillé à bâtir une infrastructure de sécurité alimentaire avancée fondée sur les meilleures pratiques mondiales. Cela a contribué au développement et à la croissance des industries alimentaires et a renforcé l’efficacité de production des entreprises du secteur, conformément à la vision du pays visant à accroître la compétitivité du secteur.

Il a déclaré : « L’industrie de la farine aux Émirats arabes unis connaît un développement remarquable, les moulins locaux, tels que Grand Mills, contribuant efficacement à répondre aux besoins du marché local, tout en renforçant la présence des produits alimentaires émiratis sur les marchés étrangers. Cela reflète la compétitivité de ce secteur vital et sa capacité à soutenir le système de sécurité alimentaire du pays et à renforcer la durabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire. »

« Les Émirats arabes unis ont adopté une approche proactive dans la gestion des stocks stratégiques et des chaînes d’approvisionnement afin de garantir un flux continu, efficace et abondant de marchandises et de produits alimentaires sur les marchés.

Au ministère de l’Économie et du Tourisme, en collaboration avec les départements économiques locaux et les autorités compétentes, nous continuons à surveiller quotidiennement les niveaux de stock chez les fournisseurs et dans les points de vente, et à effectuer des analyses précises du niveau d’adéquation pour chaque produit. Des évaluations périodiques des niveaux de stock stratégique des produits de base ainsi que des processus d’offre et de demande sont également réalisées », a-t-il ajouté.

Salmeen Al Ameri, Directeur général et Président-directeur général du Groupe Agthia, a déclaré : « La visite de Abdulla bin Touq Al Marri à l’usine Grand Mills reflète le rôle vital que joue l’entreprise dans le soutien du système de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis. En tant que partie intégrante du Groupe Agthia, Grand Mills poursuit ses opérations conformément aux orientations stratégiques du Groupe, renforçant ainsi sa position de partenaire stratégique dans le soutien des approvisionnements alimentaires du pays.

Grâce à l’efficacité opérationnelle et à des chaînes d’approvisionnement flexibles et fiables, Grand Mills assure la disponibilité continue de la farine et des aliments pour animaux, maintenant la stabilité des approvisionnements en produits essentiels et contribuant ainsi à renforcer la durabilité de la sécurité alimentaire et à consolider la résilience à long terme des Émirats arabes unis. »

Grand Mills dispose d’une capacité de production élevée qui contribue à répondre aux besoins du marché local, avec des plans d’expansion futurs visant à augmenter la production en fonction de la croissance de la demande et à renforcer la sécurité alimentaire aux Émirats arabes unis.

Lors de la visite, le Ministre de l’Économie et du Tourisme a examiné le déroulement du travail au sein de Grand Mills et ses plans opérationnels pour la prochaine phase, y compris la production de farine et la gestion de la chaîne des céréales, en plus de la production d’aliments pour animaux.

Les activités de l’entreprise s’étendent également à la gestion et au développement des activités de consommation à travers un portefeuille diversifié de marques, ainsi qu’à sa large présence locale via son propre réseau de distribution.