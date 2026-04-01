Khaled bin Mohamed bin Zayed préside la réunion du Comité exécutif du Conseil d’administration d’ADNOC

ABOU DHABI, 1er avril 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d’Abou Dhabi et Président du Conseil Exécutif d’Abou Dhabi, a présidé une réunion du Comité Exécutif du Conseil d’Administration d’ADNOC, tenue au siège de la société à Abou Dhabi.

Au cours de la réunion, Son Altesse Cheikh Khaled a examiné les plans de continuité des activités d’ADNOC, comprenant un guide complet pour une planification proactive couvrant divers scénarios potentiels avant, pendant et après la survenue d’incidents, conformément aux normes internationales les plus élevées et aux meilleures pratiques adoptées par les principales entreprises mondiales du secteur de l’énergie pour faire face aux perturbations résultant d’urgences, de crises et de catastrophes.

Son Altesse Cheikh Khaled a également passé en revue les plans d’ADNOC visant à protéger à la fois le personnel et les actifs, tout en permettant la poursuite sûre et efficace des opérations et de la production.

Ces mesures préventives s’étendent à l’ensemble des sociétés du groupe afin de protéger les installations critiques, soutenant ainsi l’engagement d’ADNOC à servir ses clients au niveau local, régional et international, tout en répondant à la demande énergétique mondiale et en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Parallèlement, des ajustements opérationnels temporaires ont été mis en œuvre pour les produits destinés à l’exportation afin de faire face à toute perturbation de la navigation maritime et du transport résultant des récents développements régionaux. De plus, ADNOC continue d’évaluer la situation site par site, produit par produit et transaction par transaction, afin de répondre autant que possible aux besoins de ses précieux clients et parties prenantes.

Le Comité Exécutif a examiné un rapport détaillé sur l’impact opérationnel dans certaines installations d’ADNOC causé par des impacts directs, ainsi que par des débris résultant de l’interception réussie par les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis de missiles balistiques et de drones lors des attaques iraniennes visant les Émirats arabes unis.

Ces attaques flagrantes constituent une violation grave et une infraction aux lois et normes internationales, représentant une menace claire et directe pour la stabilité régionale et la sécurité énergétique mondiale.

Son Altesse Cheikh Khaled a salué le haut niveau de préparation et la rapidité de réaction démontrés par l’ensemble des entités nationales et des parties prenantes pour faire face à de tels incidents dans des circonstances exceptionnelles, assurant la protection du personnel en première ligne et le maintien de la continuité opérationnelle dans les installations d’ADNOC.

Son Altesse a également affirmé que le modèle opérationnel d’ADNOC – fondé sur la résilience et le professionnalisme – continue d’assurer un approvisionnement énergétique fiable malgré ces défis persistants.

À l’issue de la réunion, Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan a rencontré l’équipe de continuité des activités d’ADNOC et s’est connecté virtuellement avec les équipes de première ligne sur les différents sites de la société. Son Altesse a salué leur dévouement et leur résilience face aux défis actuels, affirmant qu’avec détermination et résolution, nous en sortirons plus forts.

La réunion s’est tenue en présence de Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées et Directeur Général du Groupe ADNOC ; Son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, Ministre de l’Énergie et des Infrastructures ; Son Excellence Ahmed Ali Al Sayegh, Ministre de la Santé et de la Prévention ; Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Directeur Général du Groupe Mubadala Investment Company ; et Son Excellence Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, Président du Département des Finances d’Abou Dhabi.